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سيارات

تعرف على سبب فقد السيارة لاتزانها على الطريق السريع

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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محسن مجدي

تحتاج قيادة السيارات إلى العديد من المهارات كي يتمكن قائد السيارة من السيطرة عليها والخروج من المواقف الصعبة التي قد تصادفه أثناء القيادة على الطريق.


فهناك العديد من المخاطر التي قد تواجه قائد السيارة، إذا لم يكن حريصا أثناء قيادته ملتزما بتعليمات المرور وأصول القيادة الآمنة والسليمة.


يؤدي عدم توازن الإطارات في السيارة أضرار في نظام التوجيه، مما قد يؤدي الى تأكل الاطارات الى عدم وجود توازن في السيارة، مما يؤدي الى قيادة صعبة للسيارة و حوادث نتيجة عدم التحكم الكامل فيها .


وهناك عدة أسباب قد تؤدى الى فقد توازن الإطارات بطرق كثيرة وهي :


أولا : عند تجاوز بعض المنحنيات في بسرعة عالية أو فوق المطبات التي توضع في الطرقات وأيضا عند وقوع حادث وارتطام العجلات بأشياء صلبة وخاصة عند السرعات العالية , فهنا ينبغي عمل فحص لتوازن الإطارات في السيارة , 

        

ثانيا : عند تغيير أحد أجزاء نظام التوجيه وخاصة الموصولة بالعجلات هنا من الضروري إعادة ضبط التوازن


ثالثا : من أعراض فقد توازن الإطارات عدم اتزان السيارة ككل على الطريق وصعوبة التحكم فيها عند مختلف السرعات فهنا يجب الذهاب عند اختصاصي ضبط العجلات حتى تتفادى مشاكل واضرار أخرى انت في غنى عنها .

 

رابعا: هناك بعض الحالات التي يصعب فيها ضبط توازن السيارة وهو عندما تتعرض السيارة لحادث ويتضرر الشاسيه أو هيكل السيارة هنا تتغير مقاساته حسب نوعية الحادث صغير أو كبير وهنا صعب جدا ان يتم ضبط توازن السيارة.

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