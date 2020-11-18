غادة والي: نعمل مع 130 دولة للقضاء على تهريب المخدرات من خلال معامل المطارات.. فيديو

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إننا نعمل مع 130 دولة للقضاء على تهريب المخدرات من خلال معامل المطارات.









وأضافت «والي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الاولي، أنه لابد أن يكون هناك تعاون دولي في كافة الملفات.









وتابعت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أن ملف الاتجار بالبشر وتهريبهم مسألة شديدة الخطورة والدول الأوروبية تهتم بهذا الملف بشكل كبير.









وأوضحت الدكتورة غادة والي، أن هناك مصيبة أكبر منتشرة بين الشباب والفتيات والصغار وهي كثرة استخدام الانترنت، لان هناك عصابات منتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي ويقومون باستدراج الشباب والفتيات ودفعهم الي التطرف.







