عدم وجود نص قرآني.. ياسمين الخطيب ثير الجدل بشأن زواج المسلمة من غير المسلم

الإعلامية ياسمين الخطيب، حالة كبيرة من الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد ما أيدت تصريحات الدكتورة آمنة نصير -أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر- التي أفتت فيها الأخيرة، بـ زواج المسلمة من غير مسلم. أثارت





وكتبت ياسمين الخطيب، عبر فيسبوك: « تصريح الدكتورة آمنة نصير بعدم وجود نص قرآني يُحرّم زواج المسلمة من غير المسلم، خطوة جريئة -جدًا- على طريق التصحيح .. وأقصد بالـ (تصحيح) كل ما حلّله الرجل لنفسه، وحرّمه على المرأة.. بأمره لا بأمر الله».



وتابعت، ياسمين الخطيب: « الاختلاف الديني والمذهبي عراقيل وهمية.. قبلية.. بين البشر، تجاوزتها المجتمعات المُتحضرة، المؤمنة بالإنسانية.. والإنسانية هي روح كل دين وغايته».





يأتي ذلك، بعد ما أثارت تصريحات الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، جدلًا بعد فتواها بأنه لا يوجد نص قرآني يحرّم زواج المرأة المسلمة من رجل كتابي، مشيرة إلى أن غير المسلم هو «المسيحي واليهودي» وهم من أهل الكتاب «القرآن اللي سماهم كدا ومش منكرين لله سبحانه وتعالى».