اتحاد الكرة: مكافأة إجادة للاعبين بعد ثلاثية توجو

قال جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية، إن المنتخب المصري قدم مباراة جيدة أمام توجو وتصدر المجموعة بعد الفوز بثلاثة أهداف وذلك بعد الظروف الصعبة التي مر بها الفريق بسبب الغيابات والإصابات.
وأضاف "جمال" في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc أنه تقرّر صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه المنتخب بعد الفوز في مباراة اليوم أمام توجو وتصدر المجموعة.
وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
الفوز رفع رصيد منتخب مصر الى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الأخير للمجموعة.