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رياضة

الإصابات تهدد نجوم الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:56 ص
لاعبي النادي الأهلي
لاعبي النادي الأهلي
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مجدي سلامة
تهدد الإصابات نجوم النادي الأهلي بالحرمان من مواجهة الغريم التقليدي نادي الزمالك ، في نهائي دوري أبطال إفريقيا وهو ما يسمى بـ نهائي القرن.

وشهدت مباراة الذهاب لمنتخب مصر أمام توجو ، تعُرض محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي بجزع في الرباط الداخلي للركبة مما قد تبعده عن مباراة النهائي أمام الزمالك.

كما تعرض أيمن أشرف المدافع الأيسر للنادي الأهلي لإصابة عضلية في مباراة أمس أمام منتخب توجو في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

كما تعرض ايضًا التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج إلى إصابات طفيفة عقب مشاركتهم مع منتخباتهما مما أثار القلق في صفوف جماهير النادي الأهلي وأعطى الشكوك حول عدم مشاركتهما في مباراة نهائي إفريقيا أمام الزمالك.

ويعد الرباعي محمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول و أليو ديانج من القوام الأساسي للفريق ، وغيابهم يعد فارقًا مع الفريق الأحمر أمام نادي الزمالك.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك يوم 27 من الشهر الجاري ، على ملعب إستاد القاهرة ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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