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أخبار البلد

مد تخفيض رسوم الإيواء والهبوط بالمطارات السياحية لنهاية أبريل 2021

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:11 ص
مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
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نورهان خفاجي
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، الخاص بمنح شركات الطيران العاملة بمطارات ( محافظة البحر الأحمر - جنوب سيناء - مرسى مطروح - الأقصر- أسوان) تخفيض قدره 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء.

بالإضافة إلى تخفيض قدره 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرات هذه الشركات العاملة بمطارات المحافظات المذكورة، وذلك اعتبارا من نهاية أكتوبر الماضي وحتى نهاية أبريل القادم 202‪1.

يستند قرار وزير الطيران المدني، إلي قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة1981، وعلي قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران رقم 93 الصادر عام 200‪3.
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