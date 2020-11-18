أصل الحكاية| الخطيب وشحاتة يضربان مثالا للروح الرياضية ويوقفان سباب جماهير الأهلي والزمالك

تشهد مباريات القمة بين الأهلي والزمالك حماسا جماهيريا كبيرا، ورغبة من جماهير كل فريق في تحقيق الانتصار، و قد يتحول ذلك الحماس الجماهيري إلى شحن، وغضب جماهيري، وتعصب كبير بين مشجعي الفريقين.





في موسم 1983 تواجد ضمن صفوف فريق الأهلي، محمود الخطيب أسطورة النادي، وفي المقابل ضمن فريق الزمالك بين صفوفه أسطورة النادي حسن شحاتة .





في أحد مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، على ستاد القاهرة الدولي يوم 7 يناير 1983، قامت بعض الجماهير بسباب نجمي الأهلي والزمالك في ذلك التوقيت، محمود الخطيب وحسن شحاتة، وفقا لما قاله النجمان الكبيران .





وروى محمود الخطيب الموقف قائلًا: " بدأت الجماهير بسباب حسن شحاتة قبل المباراة، وكان عدد الجماهير كبير، فظهرت ألفاظ سيئة لحسن شحاتة، ولم يكن حكم المباراة قد أطلق صافرة البداية “





وتابع ” قررت التوجه إلى حسن شحاتة قبل صافرة الحكم وبداية المباراة” .





وأضاف ” تعجب الحكم من اتجاهي نحو منتصف ملعب الزمالك، ولم يطلق صافرة البداية ليرى ماذا أفعل “





وأختتم : " توجهت إلى حسن شحاتة وأمسكته من يده، ثم توجهنا إلى جمهور الأهلي الحضار في اللقاء، وقمنا بتحيتهم ثم توجهنا إلى جمهور الزمالك، وفعلنا نفس الامر ".





بينما روى حسن شحاته الموقف قائلًا: " ” قبل اللقاء بدأت جماهير الزمالك بسباب الكابتن محمود الخطيب، وكذلك قامت جماهير الأهلي بسبابي ردا على جماهير الزمالك “





وتابع ” توجه الخطيب إليّ، وذهبنا إلى الجماهير لتحيتهم وتهدئتهم، حتى يعلموا أننا زملاء ومتحابين، ولا داعي للغضب و السباب “





وأختتم " هو تصرف أظهر الكثير من الروح الرياضية بين اللاعبين، ويدل على المحبة والمودة بين الخطيب وشحاتة حيث أرسل ذلك التصرف رسالة إلى الجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية، وعدم الانسياق وراء عوامل الشحن الجماهيري والابتعاد عن الروح الرياضية .