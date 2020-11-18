طارق علام يناقش العديد من القضايا الاجتماعية فى حلقة اليوم من "هو ده"

يناقش الاعلامى طارق علام فى حلقة اليوم من برنامج هو ده المذاع على شاشة قناة المحور فى تمام الساعة الحادية عشر ، العديد من القضية المهمة.





ويقوم طارق بمناقشة ظاهرة التنمر وعرض قصة الطفل زياد مع التنمر ويقوم " طارق " بعمل مفاجأة للطفل زياد وتقديم له كرسى متحرك ليساعدة على استكمال مشواره التعليمى ويعطى له دافعه ليقاوم ظاهرة التنمر التى يجب ان تختفى من مجتمعنا .





ويقدم "علام" تحقيق مفصل بعنوان "غيبوبة " يعرض فى اغرب واصعب القضايا التى شاهدها مجتمعنا فى الفترة الاخيرة من قتل واغتصاب واهمال وغيرها من القضايا الغريبه علينا وعلى بلادنا الحبيبه .



