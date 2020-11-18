Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تجمع بين الغرابة والإثارة| 10 فساتين لـ منى زكى تفاجئ بها الجمهور

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:09 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

يصادف اليوم 18 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة مني زكي التي أتمت عامها الـ44 لكن رغم ذلك لا يبدو عليها تخطيها حاجز الأربعين عاما ولا تزال تحافظ على جمالها.


وتتميز الفنانة مني زكي وزوجها الفنان احمد حلمى بقصة حب ولقطات رومانسية يشهدها الوسط الفنى والجمهور على مدى مشوارهما الفنى.


وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من فساتين منى زكى.


وقال احمد حلمي، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي ام سي:


"كنت معجبا بمنى زكي كممثلة، قبل أن أعمل في المجال الفني كممثل، وكنت وقتها أعمل مخرجا، متابعا أن بداية علاقته بها، كان في احد الأعمال الفنية". 


وتابع أحمد حلمي،"كنت قاعد على القهوة مع صاحبي، وقال لي أنت هتتجوز مني زكي، ورديت عليه بتريقه، وقلت لهجات لك من فين؟، ولم اهتم بالأمر كثيرا".

تجمع بين الغرابة والإثارة| 10 فساتين لـ منى زكى تفاجئ بها الجمهور
تجمع بين الغرابة والإثارة| 10 فساتين لـ منى زكى تفاجئ بها الجمهور
تجمع بين الغرابة والإثارة| 10 فساتين لـ منى زكى تفاجئ بها الجمهور
تجمع بين الغرابة والإثارة| 10 فساتين لـ منى زكى تفاجئ بها الجمهور
تجمع بين الغرابة والإثارة| 10 فساتين لـ منى زكى تفاجئ بها الجمهور
تجمع بين الغرابة والإثارة| 10 فساتين لـ منى زكى تفاجئ بها الجمهور
تجمع بين الغرابة والإثارة| 10 فساتين لـ منى زكى تفاجئ بها الجمهور
تجمع بين الغرابة والإثارة| 10 فساتين لـ منى زكى تفاجئ بها الجمهور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. أحمد حلمي يروي قصة حبه مع منى زكي.. وصديقه الذي تنبأ بزواجه من النجمة

مغامرات حفل زفاف أحمد حلمي ومنى زكي.. وسخريته من ابنته.. وسبب رسوبه في الثانوية العامة

آخرهم أحمد العوضي.. نجوم يكشفون قصص ارتباطهم بزوجاتهم على الهواء

في عيد ميلادهما.. قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر مني زكي الحقيقي

في عيد ميلادهما.. 10 صور رومانسية لـ أحمد حلمي ومنى زكي

ترشيحاتنا

بسبب الموجة الثانية لكورونا.. أستاذ أمراض كبد يطالب بغلق المحلات والكافيهات

إخلاء سبيل أحد أصدقاء طفل المرور

لماذا حرم الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم؟ .. الأزهر يحدد 5 أسباب

رئيس الوزراء: الإعلان عن صرف منحة العمالة غير منتظمة الأسبوع المقبل

أوباما يكشف في مذكراته عن أذكى زعيم بمنطقة الخليج العربي

بالجلد الأسود.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات روجينا برفقة زوجها أشرف زكي

في عيد ميلادها.. لقطات رومانسية جريئة تجمع منى زكي وزوجها أحمد حلمي

كورونا على المحك .. فايزر تكتب نهاية Covid-19