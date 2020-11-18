تجمع بين الغرابة والإثارة| 10 فساتين لـ منى زكى تفاجئ بها الجمهور

يصادف اليوم 18 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة مني زكي التي أتمت عامها الـ44 لكن رغم ذلك لا يبدو عليها تخطيها حاجز الأربعين عاما ولا تزال تحافظ على جمالها.





وتتميز الفنانة مني زكي وزوجها الفنان احمد حلمى بقصة حب ولقطات رومانسية يشهدها الوسط الفنى والجمهور على مدى مشوارهما الفنى.





وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من فساتين منى زكى.





وقال احمد حلمي، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي ام سي:





"كنت معجبا بمنى زكي كممثلة، قبل أن أعمل في المجال الفني كممثل، وكنت وقتها أعمل مخرجا، متابعا أن بداية علاقته بها، كان في احد الأعمال الفنية".





وتابع أحمد حلمي،"كنت قاعد على القهوة مع صاحبي، وقال لي أنت هتتجوز مني زكي، ورديت عليه بتريقه، وقلت له: جات لك من فين؟، ولم اهتم بالأمر كثيرا".