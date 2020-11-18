أشرف أبو الهول: المصالحة بين فتح وحماس تعتبر شبه مستحيلة

علق الكاتب الصحفى أشرف أبو الهول، على ما نشر خلال الفترة الأخيرة بخصوص اجتماع حركتى فتح وحماس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية، برعاية مصر، وقال: " يافرحة ما تمت خدها الغراب وطار".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن إسرائيل اعلنت أمس موافقتها على عودة التوثيق مع الحكومة الفلسطينية، رغم الطلب منذ شهر.





ولفت إلى أن هناك علاقات بين حماس و اسرائيل، وتركيا وقطر تتدخل موسيط، وكشف أن المصالحة بين فتح وحماس تعتبر شبه مستحيلة لأنها موجودة منذ 15 عامًأ ماضيًا.





وأوضح أن قطر وتركيا تعملان على استمرار الخلاف بين فتح وحماس، وقطر توفر أموال لـ حماس، وقطر وتركيا تتواصل مع حماس و اسرائيل دائمًا لتحقيق مصالحهم الخاصة .





وأشار إلى أن، المساعدات التى كانت ترسل إلى فلسطين تقلصت بسبب كورونا.