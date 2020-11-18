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محافظات

خالد شعيب يتابع الأعمال الإنشائية لأول جامعة في محافظة مطروح

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:39 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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أيمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، أعمال انشاء جامعة مطروح الجديدة بالكيلو ٩.


وتابع محافظ مطروح ورئيس الجامعة، نسب التنفيذ والمنشآت الجديدة الجارى الاسراع بها لاستكمال منشآت الجامعة الذي يقع  بالكيلو 9 طريق مطروح اسكندرية على مساحة ٥٠ فدانا شرق مدينة مرسي مطروح .

واشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالصرح التعليمى  وبالجهود المبذولة والاسراع فى انجاز الاعمال من إنشاءات لسرعة نهو الجامعة واستقبال الطلاب بها.

كما استمع لشرح عن مكونات الجامعة من مبانى ادارية لكليات الجامعة ووررش وقاعات محاضرات لمبنيين على مساحة ٦ آلاف متر مربع لكل منهما بارتفاع ٤ ادوار، اضافة الى المبنى الادارى  ومبنى خدمات تكنولوجية يسع ١٥٠٠ جهاز كمبيوتر وجارى انشاءمبنى أنشطة طلابية ،كذلك انشاء خزانات مياه سعة ١٥٠٠م٣ منها خزان لمياه الشرب وخزان لمياه ري الزراعات وآخر للاطفاء  بالاشافة إلى محطة معالجة ثلاثية  ومحولات ومولدات كهرباء.

كما تم عمل لاند سكيب وجراج للسيارات أمام مقر الجامعة بالطريق الدولى بالكيلو ٩ وجارى اعمال التجميل والتطوير.
خالد شعيب يتابع الأعمال الإنشائية لأول جامعة في محافظة مطروح
خالد شعيب يتابع الأعمال الإنشائية لأول جامعة في محافظة مطروح
خالد شعيب يتابع الأعمال الإنشائية لأول جامعة في محافظة مطروح
خالد شعيب يتابع الأعمال الإنشائية لأول جامعة في محافظة مطروح
خالد شعيب يتابع الأعمال الإنشائية لأول جامعة في محافظة مطروح
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