Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد اختفاء أحد طياريها.. تحرك سعودي عاجل لكشف ملابسات الحادث

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:25 م
السعودية
السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت سفارة الرياض في مانيلا، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد أمني سعودي عالي المستوى إلى الفلبين للتنسيق مع الجهات الفلبينية لمعرفة الإجراءات والتحقيقات الجارية في قضية اختفاء الطيار عبدالله الشريف.


وأوضحت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، نشرته الصحف السعودية على مواقعها الإلكترونية، اليوم، أنها لا تزال تتابع قضية اختفاء الطيار الشريف، والذي تم فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني بجزيرة مندورو جنوب الفلبين في مايو 2019.


واختفى الطيار السعودي في ظروف غامضة في مايو  2019، وسط شكوك بضلوع مدربه الفلبيني بواقعة اختفائه.


وأكدت فرق البحث في الفلبين عثورها على معلومات مهمة تتمثل في أن الهواتف الجوالة التي كان يحملها الطياران المفقودان لا تزال تعمل وتستقبل اتصالات محددة.


كما أن المعلومات الفنية تؤكد عدم سقوط الطائرة، وذلك بعد التحقق من متخصصين في البحث.


وبدورها، قالت عائلة الطيار السعودي المفقود: إن "فرق البحث والإنقاذ لم ينتج عن بحثها إيجاد أي حطام أو أشلاء أو متعلقات للطائرة تحت الماء أو فوق الماء".


ويدرس عبدالله الشريف مع شقيقه في الفلبين الطيران على نفقتهما الخاصة، وذهبا للتدريب، وخرج عبدالله مع مدربه للتدريب ليختفيا في 17 مايو ولم يعثر لهما على أي أثر حتى الآن.


وبعد بحث مكثف، لم يتم العثور سوى على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة (المدرب) وبطاقات بنكية وصور شخصية له مع أحد الصيادين.


وأكدت عائلة الشريف أن المعلومات التي لديها تفيد بأن الطائرة مختفية ولم تتحطم، وأن عبدالله ومرافقه المدرب الفلبيني على قيد الحياة، مناشدة السفارة السعودية بذل المزيد من الجهود.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طيار سعودي يكشف لـ صدى البلد أسرار مثلث برمودا والشاهد الوحيد فى حوادث الطيران

ترشيحاتنا

رامز جلال يحتفل بعيد منى زكي وأحمد حلمي على طريقته الخاصة

متحدث الحكومة:مصر لن تقلد الإغلاق التام.. وقرارات جديدة خلال ساعات

أكثر شراسة وانتشارا.. متحدث الحكومة يصدم الجميع بشأن الموجة الثانية من كورونا

قصير فوق الركبة.. نجلاء بدر تثير الجدل بـ فستان شراشيب

الحكومة تعلن مواعيد غلق المطاعم والمقاهي والمحال

فستان جريء.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جذابة .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جذابة .. شاهد

دون أدوية.. أبرز الطرق الطبيعية لعلاج القولون العصبي

بفستان شفاف.. دولى شاهين تثير غضب الجمهور بإطلالة جريئة