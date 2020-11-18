وزير النقل يعلن قيمة تعويضات المتضررين من توسيع الطريق الدائري

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الطريق الدائري يحتاج للتوسع، بسبب الزحام الشديد الذى يوجد به.





وأكد أنه عند تنفيذ التوسع وجد أن هناك مناطقة فارغ ومناطق بها بعض المشكلات، ونعمل على حلها.





وأضاف وزير النقل ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الطريق الدائري يعتبر منفعة عامة لكل سكان القاهرة و المترددين عليه.





ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بصرف تعويضات لجميع المواطنين الذى سيتركون منازلهم أو أى شخص يتعرض لمشكلة بسبب الطريق.





وتابع : هناك لجنة رباعية تحدد التعويضات، والمواطنين الذين بنوا بالمخالفة يتم اعطائهم تعويض، والدولة تتعامل برفق مع الجميع.





وأكد " مبنبخلش على الناس كما يتردد، ونقوم بصرف من 5 ألاف لـ 6 آلاف للمتر المربع للأراضي الزراعية ، وللوحدة السكنية المتر من 1300 لـ 1500 ، ومن 1600 لـ 2500 جنيه قيمة سعر المتر الوحدة السكنية للمنازل التى سيتم إزالتها على حسب موقعها.





وأشار إلى أنه من حق أى مواطن يرفض القيمة التقديرية للتعويض، ومن حقة اللجوء للقضاء، وكشف أن هناك مباني كثيرة مخالفة و الدولة ستعوضة بتعويض اجتماعي.



