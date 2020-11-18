Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كامل الوزير : إجراءات حاسمة لمواجهة كورونا بالقطارات

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:48 م
وزير النقل
وزير النقل
Advertisements
البهى عمرو
علق المهندس كامل الوزير وزير النقل، على قرارات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة تتعامل بعقلانية فى هذه الأزمة، و القرارات تتناسب مع اقتصادنا فى ظلها.  

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية لحماية العاملين فى مشروعات الوزارة.

ولفت إلى أن مسئولى النقل لن يسمحوا بمرور أى مواطن بدون كمامة وشرطة النقل ستتجول فى القطارات، وطالب وزير النقل المواطنين بالتعاون مع الدولة.

وتابع أنه سيتم صرف كمامات للمواطنين قبل الدخول وفى حالة خلعها داخل القطار سيعرض للغرامة، وأكد أنه بداية من يوم السبت سيتم  تنفيذ قرارات حاسمة لمواجهة أزمة كورونا.

وأشار إلى أن، أي شخص يخالف سيتم تحرير محضر له وسيدفع الغرامة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الغرامة تصل لـ٢٠٠ جنيه.. احذر هذه المخالفات عند استقلالك القطار

35 عربة كل 30 يوم.. الوزير: نستقبل 3 قطارات جديدة كل شهر من روسيا.. فيديو

مخالفات تكلفك غرامة باهظة أثناء ركوبك القطارات أو داخل المحطات

ترشيحاتنا

تجربة مذهلة.. أب وأم يصران على نقل عدوى كورونا لأطفالهما.. والنتيجة مفاجأة

"الأسطورة المصرية".. كاف يعلق على اعتزال عصام الحضري

بـ فستان قطيفة.. درة تثير الجدل| والجمهور: اِحلويتى بعد الجواز

2 مليار جنيه تعويضات.. كامل الوزير : الانتهاء من تطوير الطريق الدائري قبل2021

بعد رفضه الأهلي.. أزمة كبيرة لـ يوسف البلايلي في قطر

انتبهوا.. وزيرة الصحة: فيروس كورونا يصيب كل أجهزة الجسم ويؤدي لأمراض طويلة الأجل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد البرتقال

الصحة العالمية تحذر والحكومة تستعد.. حقيقة الموجة الثانية لـ كورونا في مصر

فستان جريء.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جذابة .. شاهد