كامل الوزير : إجراءات حاسمة لمواجهة كورونا بالقطارات

علق المهندس كامل الوزير وزير النقل، على قرارات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة تتعامل بعقلانية فى هذه الأزمة، و القرارات تتناسب مع اقتصادنا فى ظلها.





وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية لحماية العاملين فى مشروعات الوزارة.





ولفت إلى أن مسئولى النقل لن يسمحوا بمرور أى مواطن بدون كمامة وشرطة النقل ستتجول فى القطارات، وطالب وزير النقل المواطنين بالتعاون مع الدولة.





وتابع أنه سيتم صرف كمامات للمواطنين قبل الدخول وفى حالة خلعها داخل القطار سيعرض للغرامة، وأكد أنه بداية من يوم السبت سيتم تنفيذ قرارات حاسمة لمواجهة أزمة كورونا.





وأشار إلى أن، أي شخص يخالف سيتم تحرير محضر له وسيدفع الغرامة.



