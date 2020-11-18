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رياضة

يوسف البلايلي عن انتقاله لـ الأهلي: لن ألعب لأي ناد في أفريقيا سوى للترجي التونسي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:07 م
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
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إسماعيل محمود
وضح الجزائري يوسف البلايلي، المنضم حديثًا لصفوف نادي قطر القطري، أسباب عدم انتقاله للنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط البلايلي بالانتقال للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد فسخ تعاقده مع نادي أهلي جدة السعودي، لكنه فضل الانتقال لنادي قطر القطري بعقد يمتد لمدة موسمين.

وقال البلايلي في تصريحات تليفزيونية لقناة"الكاس" القطرية:" تلقيت عرضًا كبيرًا من النادي الأهلي للانضمام لهم، لكنني رفضت.. لم أحبذ فكرة الانتقال للدوري المصري."

وأضاف:" أشكر إدارة النادي الأهلي وجمهوره على رغبتهم في ضمي، لكنني كنت قد صرحت مسبقًا بأنني لن ألعب لأي نادي في أفريقيا سوى للترجي التونسي."

وانتقل البلايلي لصفوف نادي أهلي جدة السعودي عام 2019، قادمًا من نادي الترجي الرياضي التونسي.
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