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إجراءات لعودة باقى القطع.. قنصل مصر بنيويورك: تسلمنا ثالث قطعة أثرية في أقل من عامين.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:43 م
السفير هشام النقيب
السفير هشام النقيب قنصل مصر بنيويورك
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محمود محسن
أكد السفير هشام النقيب قنصل مصر بنيويورك أنه بالرغم من الإجراءات الصعبة التي نعيش بها في نيويورك بسبب كورونا والتشدد والبعد الإحتماعي إلا اننا اليوم في إحتفالية بسبب تسليم الجدارية المصرية بعد فترة عناء طويلة.

وأضاف النقيب خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز انني أتقدم بالشكر لمكتب المدعي العام بنيويورك على حسن تعاونه خاصة انها ثالث قطعة أثرية يتم تسليمها إلى مصر في أقل من عامين.

وتابع قنصل مصر بنيويورك أن هناك مئات من الأثار الفرعونية الأخرى التي هناك شبه حيازة لها مؤكدا انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليمها إلى مصر خلال الفترة القادمة.

وأشار النقيب إلى أنه تم أمين القطعة ألأثرية المصرية حتى أنه لم يتم فتحها حتى الأن حتى يتم تسليمه إلى مصر سالما مؤكدا أنه تم تسليم مومياء من سنتين والتابوت الذهبي والجدارية تعتبر الثالثة.
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