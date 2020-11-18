التكفل بالمصروفات الدراسية.. وزارة التضامن تستجيب لـ مناشدة رسام المترو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن أي طفل يعيش في ظروف صعبة يقع في إطار مسؤوليتنا، مضيفة:" هناك توجيهات رئاسية بدعم المطلقات والارامل".





واستجابت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، إلى مناشدة الطفل معاذ رسام مترو جامعة القاهرة، قائلة:" نتكفل بالمصروفات الدراسية للطفل معاذ واخوته".

وتابعت:" علينا ان نرعى موهبة الطفل معاذ في الرسم ولدينا جمعيات متخصصة في مواهب الأطفال، وأم الطفل معاذ تدخل في كنف وزارة التضامن الإجتماعي للتحقق من شمول الأسرة بالرعاية الصحية الكاملة ".





وكان الإعلامي رامي رضوان، عرض تقريرا عن طفل يدعى معاذ يقوم بالرسم أعلى سلم مترو جامعة القاهرة من أجل مساعدة اسرته.





وقال معاذ في التقرير:" بدأت الرسم منذ أن كان عمري 4 سنوات ، وفي ناس بتساعدني وتشجعني على الرسم ويرسلون لي صور كي أرسمها، وهناك من يساعدني بألوان وورق رسم ".





وأضاف معاذ:" قررت ارسم لانني احب الرسم، وأنا قاعد مع والدتي و3 بنات، وأنا بشتغل عشان اجيب فلوس ندفع الإيجار ونجيب أكل ، مضيفا:" ممكن ارجع في اليوم بـ 100 جنيه أدفع منها الايجار"