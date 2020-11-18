في ذكرى البيعة.. سياسي سعودي: شكرًا سلمان على ما بذلتموه في 6 أعوام من إنجازات غير مسبوقة

هنأ الناقد الكاتب والناقد والمحلل السياسي السعودي عمر العيسى، خادم الحرمين الشريفين‬⁩ ⁧‫الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود‬⁩ و و ولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة ذكرى ⁧‫البيعة السادسة‬⁩ المجيدة، حيث قال: سمعًا وطاعة لمليكنا ولولي عهدنا ونشكرهم على ما بذلوه في 6 أعوام من إنجازات غير مسبوقة.





وذكر العيسي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن هذه ‫البيعة السادسة والمباركة عنوان لوفاء يتجدد‬⁩ صاحبها سلسلة إنجازات متوالية في كافة المجالات رغم الظروف والتحديات.





وقال السياسي السعودي : ومن الجميل تزامن هذه الذكرى مع استضافة المملكة لقادة مجموعة العشرين وترؤسها لأضخم قمة وهي ⁧‫قمة العشرين وهي‬⁩ تأكيد على ما هو مؤكد بأن السعودية دولة عظمى وأصبحت مضرب مثال للعالم.



