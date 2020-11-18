بيتفرج على ستات تانية | كواليس خناقة صوفينار وزوجها

كشفت الراقصة صوفينار، كواليس علاقتها المتوترة مع زوجها ورفضه قيامها بالرقص.





وقالت صوفينار في حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج " الترابيزة"، :" مديرة أعمالي جابت عقد شغل لي في البحرين لمدة 3 شهور للرقص هناك ووافقت على الفور".





وأضافت صوفينار:" زوجي كان يرفض الرقص وقعدت 3 سنوات بدون رقص تنفيذا لرغبته"، مضيفة: "مضيت على العقد ووافقت على الشرط الجزائي الكبير".





وتابعت صوفينار:" كلمت جوزي وقتها وقلت له هسافر البحرين شغل، ورفض وقلت له العقد به شرط جزائي مليون دولار".





واكملت صوفينار:" اصريت على التوقيع على العقد رغم الشرط الجزائي الكبير كي لا يتمكن زوجي من فسخ هذا العقد وكان لدي رغبة شديدة في الرقص مجددا ".



