Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بيتفرج على ستات تانية | كواليس خناقة صوفينار وزوجها

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:49 م
صوفينار
صوفينار
Advertisements
هاني حسين
كشفت الراقصة صوفينار، كواليس علاقتها المتوترة مع زوجها ورفضه قيامها بالرقص.

وقالت صوفينار في حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج " الترابيزة"، :" مديرة أعمالي جابت عقد شغل لي في البحرين لمدة 3 شهور للرقص هناك ووافقت على الفور".

وأضافت صوفينار:" زوجي كان يرفض الرقص وقعدت 3 سنوات بدون رقص تنفيذا لرغبته"، مضيفة: "مضيت على العقد ووافقت على الشرط الجزائي الكبير".

وتابعت صوفينار:" كلمت جوزي وقتها وقلت له هسافر البحرين شغل، ورفض وقلت له العقد به شرط جزائي مليون دولار".

واكملت صوفينار:" اصريت على التوقيع على العقد رغم الشرط الجزائي الكبير كي لا يتمكن زوجي من فسخ هذا العقد وكان لدي رغبة شديدة في الرقص مجددا ".

ولفتت صوفينار: "زوجي زعل مني جدا بسبب قراري بالرقص مجددا، مضيفة:" العيب اللي كان في زوجي كان بيحب الستات، ولما كنت بمشي معاه الرجالة كلها كانت بتبص عليه وهو بيتفرج على ستات تانية".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بازوكا: الإسماعيلي باع "المحمدي ومجدي" سرًا

صاحبة فيديو أم العريس.. كانت لحظة عفوية ومش زعلانة من اللي هاجموني

ترشيحاتنا

عزل لاعبي المنتخب.. لجنة مكافحة كورونا: مسحة محمد صلاح اليوم غير رسمية

دعيت للجونة بس مروحتش.. تعليق غير متوقع من رجاء حسين عن فساتين الفنانات

بلوك غريب.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بعد تزايد الأعداد.. إجراءات دخول المنزل للوقاية من الموجة الثانية لـ كورونا

كيف عاد النني بعد الإصابة بـ كورونا في طائرة المنتخب؟ مصر للطيران تجيب

انتحار مسجلة آداب تشاجرت مع قوادة.. وجريمة بسبب الزواج العرفي | ماذا حدث في القاهرة والجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء