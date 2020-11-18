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كيف عاد النني بعد الإصابة بـ كورونا في طائرة المنتخب؟ مصر للطيران تجيب

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:57 م
محمد النني
محمد النني
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عادل نصار
كشف الكابتن عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، أن الشركة ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال أبو العينين، إنه تم إصابة موظف بشركة مصر للطيران بـ كورونا بعد مرافقته بعثة منتخب مصر بتوجو، مضيفا أنه من الصعب معرفة كيف أصيب الموظف من بعثة المنتخب؟

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، نعمل كل إجراءات التطهير وننقي الهواء داخل الطائرات مع بداية أزمة جائحة كورونا والتي ضربت العالم خلال الأشهر الماضية.

وتابع أبو العينين، أنه يتم تطهير الطائرات تمام باحدث الوسائل قبل أن تقوم برحلة أخرى، مستدركا أنه :"حصلت اصابات بكورونا بين الركاب بعد عمل المسحات لكشف فيروس كورونا المستجد".

وفيما يتعلق بعودة اللاعب الدولي محمد النني نجم منتخب مصر ونادي ارسنال الانجليزي والمصاب بفيروس كورونا، في طائرة المنتخب، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، أن هناك قواعد يتم العمل بها ومن الممكن أن يكون في حالات الضرورة القصوى للمصاب بكورونا ويعود في الطائرة وفيها ركاب لكن مع عمل قواعد احترازية شديدة الدقة.


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