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فن

شهيرة: محمود ياسين فتى الشاشة الأول.. وكنت أطلب منه ترشيحي للأفلام

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:35 ص
شهيرة ومحمود ياسين
شهيرة ومحمود ياسين
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
قالت الفنانة شهيرة، إن الراحل محمود ياسين كان فتى الشاشة وكان الإنتاج في هذا الوقت حوالي ٤٠ فيلما في السنة، وكانت سيناريوهات الأفلام تأتي البيت عندنا الأول ومحمود يختار منها. 

وأضافت الفنانة شهيرة، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، "كنت أقوله يا محمود رشحنى لفيلم انا خريجة معهد تمثيل مش جايه من النادى يعنى، يقولى انا أقول لمنتج خد مراتى في فيلم". 

وتابعت الفنانة شهيرة، "لدرجة انى افتكرت انه مش عاوزنى اشتغل كتير علشان البيت والأولاد لكن ده مش حقيقى، لأنه لما كان فيلم يعجبنى كان ينتجه ويتحمل عبء الإنتاج، ومنها فيلم ضاع العمر يا ولدى، اخدت فيه جائزة الدولة التقديرية".
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