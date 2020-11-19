شهيرة: محمود ياسين فتى الشاشة الأول.. وكنت أطلب منه ترشيحي للأفلام

قالت الفنانة شهيرة، إن الراحل محمود ياسين كان فتى الشاشة وكان الإنتاج في هذا الوقت حوالي ٤٠ فيلما في السنة، وكانت سيناريوهات الأفلام تأتي البيت عندنا الأول ومحمود يختار منها.





وأضافت الفنانة شهيرة، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، "كنت أقوله يا محمود رشحنى لفيلم انا خريجة معهد تمثيل مش جايه من النادى يعنى، يقولى انا أقول لمنتج خد مراتى في فيلم".



