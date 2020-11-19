في حملة بأسوان: ضبط 600 قرص مخدر بحوزة عاطلين

شنَّت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن في الشارع الأسوانى وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.





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وقد أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء والمواد والأقراص المخدرة عن ضبط سيارة يستقلها (عاطلان) وبحوزتهما 11 طربة لمخدر الحشيش ، وهاتفي محمول، كما تم ضبط سيارة نقل يستقلها (عاطلين) آخرين وبحوزتهما 600 قرص مخدر ، ومبلغ مالي ، بجانب ضبط 3 هواتف محمول .





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.



