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حوادث

في حملة بأسوان: ضبط 600 قرص مخدر بحوزة عاطلين

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
شنَّت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن في الشارع الأسوانى وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.

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وقد أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء والمواد والأقراص المخدرة عن ضبط سيارة يستقلها (عاطلان) وبحوزتهما 11 طربة لمخدر الحشيش ، وهاتفي محمول، كما تم ضبط سيارة نقل يستقلها (عاطلين) آخرين وبحوزتهما 600 قرص مخدر ، ومبلغ مالي ، بجانب ضبط 3 هواتف محمول .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
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