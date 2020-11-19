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رياضة

إصابة حاتم بحيري بفيروس كورونا.. ولاعب المنتخب: أتمنى اللحاق بتصفيات أفريقيا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:33 م
حاتم بحيري
حاتم بحيري
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عبدالله هشام
أعلن الجهاز الطبي للمنتخب المصري الأول لكرة السلة برئاسة الدكتور أحمد يحيي، إيجابية العينة الخاصة بحاتم البحيري، لاعب الفراعنة والنادي الأهلي، وتأكد إصابته بفيروس كورونا.

ويستعد منتخب الفراعنة لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر والتي يتواجد فيها المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الأخضر.

وخلال الإجازة التي حصل عليها لاعبي المنتخب المصري من المعسكر في الأيام القليلة الماضية، تواصل حاتم بحيري مع الطبيب أحمد يحيى وأخطره بأنه يعاني من بعض الأعراض الخفيفة الخاصة بفيروس كورونا ليجري على الفور مسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية.

وبالتنسيق بين دكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السلة ودكتور أحمد يحيى طبيب المنتخب، خضع حاتم بحيري للعزل المنزلي في الفترة الحالية مع تطبيق البروتوكول الطبي لحين تحول نتيجة العينة الخاصة به من إيجابية لسلبية.

وقرر الجهاز الطبي بموافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على خضوع أحمد عادل دولا لاعب نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر لمسحة نظرًا لأنه كان آخر المخالطين للاعب وجاءت سلبية، فيما سيخضع باقي اللاعبين خلال الساعات المقبلة لمسحة وفقًا لبروتوكول الاتحاد الدولي لكرة السلة.

ومن جانبه، فقد قال حاتم بحيري في تصريحاته: "قمت بعمل المسحة يوم الأحد الماضي بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب بعد شعوري ببعض الأعراض مثل السخونية والصداع المستمر، جاءت النتيجة إيجابية وأخضع حاليًا للعزل المنزلي".

وأضاف حاتم "فضلت عمل المسحة قبل التوجه للمعسكر حتى لا أنقل العدوى لأحد، حاليًا أشعر بتحسن ولكن حاستي التذوق والشم مازلت أفقدهما ولكنني أسير على البروتوكول وفقًا لتعليمات الجهاز الطبي".

واختتم حاتم تصريحاته "من المقرر أن أخضع لمسحة طبية ثانية بعد 10 أيام من تاريخ المسحة الأولى، وأتمنى اللحاق بالتصفيات الأفريقية".
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