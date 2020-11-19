Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بدر بانون يصل الأهلي ويوقع على لائحة الفريق ويخضع لمسحة طبية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:53 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
وصل المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الجديد الي مقر القلعة الحمراء بالجزيرة منذ قليل.

يعقد بانون جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بعد الإنضمام رسميًا.

ويوقع بانون علي اللائحة الخاصة بالفريق ثم يخضع لمسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا .

ووصل المدافع المغربي إلى القاهرة  أمس تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.
 
وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.
 
ويجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران المقرر له ‏الثالثة عصرًا، استعدادًا لمواجهة أبوقير في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، التي تقام بعد غد السبت 

ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات ‏طبية قبل المباريات الرسمية.‏

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد طالب اللاعبين بالالتزام بكل التعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، ‏وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. ‏

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يجري مسحة طبية وسر اجتماع عبدالحفيظ بالجهاز الإداري في التتش

خاص- موعد وصول بدر بانون للقاهرة للانتظام في تدريبات الأهلي

بعد انضمامه لـ الأهلي رسميا.. بطاقة بدر بانون الدولية تصل إلى اتحاد الكرة

بدر بانون يصل إلى القاهرة اليوم لبدء مشواره مع الأهلي

سلبية | طبيب الأهلي يطمئن جمهور الفريق على الرباعي الدولي

الأهلي يجري مسحة طبية غدًا

ترشيحاتنا

ننشر أول صورة لمرتكب المذبحة الأسرية في حدائق الأهرام.. النيابة تطلب الملف الطبي.. والشهود أكدوا إصابته بمرض نفسي

11 صفقة جديدة لـ إنبي استعدادا للموسم الجديد

الشطب في انتظار رئيس حكام الجيزة بسبب فيديو فاضح.. تفاصيل

الانتهاء يونيو 2021.. وزير الطيران: تحديث كامل لمنظومة خدمة الركاب بمطار سفنكس

الحكومة تخرج عن صمتها وتكشف خطورة كورونا وإجراءاتها للموجة الثانية ومواعيد وآليات الإغلاق

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 12 إصابة وافدة من الخارج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس بلاك سيريس mercedes amg gt black series تسجل رقما قياسيا جديدا.. فيديو و صور

10 صور من آخر حلقات The Voice Senior وتتويج اللبناني عبدو ياغي

تفاصيل السيارة كيا kia k5 هايبرد بعد وصولها السعودية.. صور