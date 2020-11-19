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فيلم تسجيلي عن مشروعات صندوق تحيا مصر خلال احتفالية أكبر قافلة إنسانية.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:59 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
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هاجر إبراهيم
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية صندوق تحيا مصر لإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية ، فيلماً تسجيلياً عن مشروعات تحيا مصر.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية إطلاق صندوق تحيا مصر، أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهى المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

حضر الاحتفالية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر".
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