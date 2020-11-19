تيجراي مدينة السحر القديمة تحولت إلى ساحة للعنف العرقي .. مذابح وحشية وعنف من ماضي إثيوبيا المأساوي

اجتاح العنف شمال إثيوبيا، وكالعادة، فإن المدنيين المحاصرين وسط هذا الصراع العرقي المرير هم من يدفعون الثمن الأعلى.









أفادت منظمة العفو الدولية في 12 نوفمبر بوقوع مذبحة وحشية في بلدة ماي كادرا في إقليم تيجراي الشمالي الغربي، حيث قُتل العشرات - وربما المئات - من الأشخاص، الذين وصفتهم منظمة العفو الدولية بأنهم عمال موسميون، بالسكاكين والمناجل.









كما تم الإبلاغ عن وجود معارك بالقرب من بلدة حميرة الحدودية حيث يُفهم أن الجيش الإثيوبي قد انتزع السيطرة على المطار من جيش تحرير شعب تيجراي.









وحتى الآن فر ما يقدر بنحو 25000 شخص إلى السودان، بما في ذلك من منطقة حميرة، وهي منطقة يمكن اعتبارها نموذجًا مصغرًا للتوترات التي تجذب النسيج العرقي المعقد في جميع أنحاء إثيوبيا.









وتحكي لورا هاموند، الباحثة في دراسات التنمية بجامعة لندن، روايتها عن تيجراي في مقال نشرته على موقع "ذا كونفرسيشن" قائلة "في عام 1993، بينما كنت أبحث عن مواقع بحث دكتوراه محتملة، أوصى صديق وزميل لي بالذهاب إلى حمورة، وهي بلدة تقع في أقصى شمال غرب إثيوبيا، وقال لي "إنها مثل الدار البيضاء الإثيوبية".



وتواصل "ذهبت على النحو الواجب للتحقق من ذلك، ما وجدته لم يكن يحمل سحر مدينة قديمة إلى حد كبير، بل كان مجتمعًا نشطًا من اللاجئين السابقين التيجرايين الذين أعيدوا مؤخرًا إلى وطنهم بعد عقد من الزمان في مخيمات بشرق السودان حيث لجأوا خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في إثيوبيا منذ عام 1974 حتى عام 1991".



وتضيف "كانوا في الأصل من المرتفعات، وقد أعيد توطينهم في الأراضي المنخفضة الخصبة حول حميرة مع توقع أنهم سيصبحون مزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة ، مكملين دخلهم من العمل في مزارع السمسم والذرة الرفيعة التجارية في المنطقة.



كانت حميرة نفسها مدينة دمرتها الحرب ومغبرة عادت إلى الحياة بعد سنوات من الإهمال.



ولا يزال من الممكن رؤية بقايا الحرب الأهلية: في جدران المباني التي كانت مثقوبة بالرصاص والشظايا، وهياكل الدبابات القديمة المهجورة، والإدارة المحلية التي كانت تدار إلى حد كبير من قبل الكوادر السابقة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي كمدنيين، و لم يتم تثبيت الإدارة بعد.









وعلى الرغم من أنهم كانوا يعودون إلى إثيوبيا من السودان، إلا أن التيجراي لم يعودوا إلى مجتمعاتهم الأصلية في المرتفعات.



وتمت تسويتها من قبل الإدارة الإقليمية الجديدة في منطقة شمال غرب إثيوبيا التي كانت ذات يوم جزءًا من مقاطعة جوندار، ولكن تم دمجها حديثًا في منطقة تيجراي في عملية إعادة تقسيم الدوائر التي حدثت بمجرد تولي الحكومة التي تقودها تيجرايان، السلطة في عام 1991.



وأصبحت إعادة 25000 تيجراي إلى هذه الأراضي المنخفضة الغربية وسيلة للمطالبة بالأرض.



واستقر معظمهم في قطع أراض كانت قد شكلت مزارع الدولة الفاشلة في ظل حكومة "الدرج" الماركسية التي سيطرت على المنطقة من عام 1974 إلى 1991 في المناطق المعروفة باسم ماي كادرا وروايان وأدباي.



وكانت الحياة في السنوات الأولى للاجئين العائدين حديثًا صعبة.



وكان عليهم إعادة بناء حياتهم من لا شيء تقريبًا وتعلم زراعة محاصيل جديدة باستخدام طرق مختلفة عما اعتادوا عليه في منازلهم الأصلية.

وواجهت منطقة تيجراي احتياجات إعادة الإعمار الهائلة بعد الحرب، وشعر العديد من العائدين في هذه المواقع الثلاثة أن السلطات الإقليمية قد نسيتهم بمجرد عودتهم.



ولم يتلقوا سوى مساعدات غذائية ونقدية ضئيلة في الأشهر القليلة الأولى بعد عودتهم ومن المتوقع أن يصبحوا مكتفين ذاتيا.



لكن تدريجيًا، بدأ الناس يفكرون في هذا المكان على أنه وطن.







