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أخبار البلد

التطعيم لا يقي من كورونا| فاكسيرا تعلن موانع إعطاء لقاح الانفلونزا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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محمد غالى

أعلنت الدكتورة امل شحاته، المدير الطبى بالمصل واللقاح، فاكسيرا، أن تطعيم الأنفلونزا هذا العام ( 2021/2020) يمثل أهمية قصوى حيث تحذر منظمة الصحة من تزامن الإصابة بالإنفلونزا مع إحتمالية الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.


وأكدت شحاته، ان تطعيم الإنفلونزا لا يقى من فيروس كورونا، وقد تعاقدت  فاكسيرا على إستيراد نوعين من  لقاح الأنفلونزا الموسمية.

          

وأوضحت المدير الطبي، ان موانع إعطاء لقاح الانفلونزا كالتالي:


من لديهم حساسية من البيض، الفورمالدهيد، أو المضاد الحيوى “جنتاميسن”فى حالة ال Influvac

، نيومايسين فى حالة ال Vaxigrip.

المصابون بمتلازمة غيلان باريه،  Guillain-Barré Syndrome.

المصابون بحمى إرتفاع درجة الحرارة اكثر من ٣٨.٥ ، ينتظرون حتى إنخفاض درجه الحرارة ثم يتناولون اللقاح.

واضافت شحاتة، ان الآثار الجانبية لتطعيم الأنفلونزا هي:


تكون الآثار الجانبية لتطعيم الأنفلونزا بسيطة وهى نتاج رد فعل مناعى للجسم عند تلقى اللقاح، ولا تستمر كثيرا وتزول فى غضون يومين، وتشمل وجع أو إحمرار أو تورم في مكان الحقن، وقد يعاني بعض الأشخاص من صداع أو حمى أو غثيان أو آلام في العضلات.


فى حالة وجود مشاكل صحية كسرعة النزيف يعطى التطعيم تحت الجلد


وأعلنت أنه تم توفير التطعيم من أول أكتوبر فى جميع مراكز وفروع المصل واللقاح "فاكسيرا".

 

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