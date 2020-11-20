50 حكما مساعدا يخضعون لاختبارات كورس الـvar

يـخضع اليوم الجمعة ٥٠ حكما مساعدا للاختبارات فى كورس تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى إطار الدفع بهم للمشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الموسم الجديد.

وأسفرت نتائج كورس تقنية الفيديو المعروفة ب var عن نجاح ٢٤ حكما للساحة من إجمالي ٦٠ عنصرا تحكيمية خضعوا للاختبارات استعدادا للمشاركة فى الدورى الممتاز الموسم الجديد.

وأقامت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد كورسا تدريبيا لحكام الساحة والمساعدين للتدريب على تقنية الفيديو فى فندق تريموف بالقاهرة ويست مر حتى يوم ٢٥ نوفمبر الجاري.

وانطلق معسكر حكام ال var فى أحد فنادق القاهرة تحت إشراف لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة.

يذكر أن لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة استعانت لجنة الحكام بعصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لمنح الحكام تدريبات نظرية على تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR.

وتضمنت المحاضرات التى ألقاها عصام عبد الفتاح آخر التعديلات التى أقرها الاتحاد الدولى على قانون اللعبة ثم اختبار التسلل فيديو تيست والتعريف بتطبيق تقنية حكم الفيديو var.

وكانت لجنة الحكام قد قررت منح الحكام المساعدين تدريبات نظرية قبل الاختبارات فى التدريبات العملية للحصول على رخصة تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR.

وشهد معسكر الحكام الذى أقيم فى وقت سابق إجراء لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد دورات تدريبية ومحاضرات مع مراعاة الإجراءات الطبية والتباعد بين الحكام، ثم محاضرة في التعديلات الجديدة، ثم اختبار التسلل بالفيديو تيست.

وسبق قيام جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق فى الدورى المحلي بعدم إدراج الحكام المساعدين فى التدريبات النظرية أو العملية فى المعسكرات التى أقيمت للحصول على رخصة تقنية الفيديو المعروفة بمسمى الـ VAR وأقيمت مباريات الدورى هذا الموسم بحكام الصافرة ولم تتم الاستعانة بأى حكم مساعد فى غرفة تقنية الفيديو لعدم حصولهم على الرخصة التدريبية.

ولم يحصل من الحكام المساعدين على الرخصة التدريبية الـ VAR سوى محمود أبوالرجال الحكم الدولى المساعد وذلك لدى تواجده فى إحدى البطولات الدولية خارج البلاد.