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الحجز إلكتروني.. تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة في 5 مدن.. فيديو

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:49 ص
وزير الاسكان
وزير الاسكان
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هاني حسين
قال  عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان،  تعليقا على فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة الأحد المقبل، إن  وزارة الإسكان مستمرة في طرح وحدات سكنية بمساحات مختلفة كل فترة زمنية.

وأضاف  عمرو خطاب  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن  الطرح القادم بـ 1011 وحدة سكنية  بمساحات متنوعة تبدأ من 63 لـ 125 متر في 5 مدن وهم (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)".

وتابع عمرو خطاب:" يتم الحجز عن طريق  موقع هيئة المجتمعات العمرانية لحجز الوحدات السكنية  ويقوم المواطن بالتعرف على أنظمة  السداد الميسرة مع شرح مبسط لـ طريقة وأسلوب حجز الوحدات المتاحة، والمواطن يستطيع رؤية خريطة موقع السكن على الموقع الإلكتروني".

وأكمل عمرو خطاب:"  مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه والحجز الالكتروني بأسبقية الحجز  بداية من يوم الأحد المقبل".

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ يوم الأحد  المقبل 22/11/2020 فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، على الموقع الإلكترونى  (www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع  
(www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز  "Online"، على أن يقوم العميل بسداد  مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مضيفًا أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى  (www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع الهيئة www.newcities.gov.eg))، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تولت طرح الـ1011 وحدة سكنية، وهى 447 وحدة سكنية بمساحات  تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور)، و564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز"ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2)
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