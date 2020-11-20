زوجتي خاصمتني 5 أيام.. أحمد فتحي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

كشف أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز عن كواليس رحيله من النادي الأهلي ، وتفاصيل مع حدث معه في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش.





ورحل أحمد فتحي إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي ، وقدم مستويات ميزة مع الفريق الأحمر واستطاع الفوز ببطولة الدوري مع الفريق.





وقال أحمد فتحي عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع عبر قناة "سي بي سي": "وداع صعب بعد 11 سنة مع الأهلي، والقرار كان أصعب".





تابع: "لم أتوقع أن يتم تبديلي في المباراة، كنت أداعب سيد عبد الحفيظ بأن النادي لن يحتفل بي قبل رحيلي".





وواصل: "لم أتوقع أي إشارة في المباراة الأخيرة ليٌ مع الأهلي، وقلت إن اللقاء سينتهي وسنستلم الدرع وأصافح زملائي وآخر مباراة ليٌ".





اضاف: "كنت سعيدًا جدًا بتكريمي أثناء تبديلي ولم أتوقعه أبدا، من أسعد لحظات حياتي، كل شيء بدون ترتيب أحلى دائمًا، وقتها كنت حزينا أثناء تبديلي في المباراة ثم شعرت بالفرحة، والأهلي سيظل بيتي".





أكمل: "هذه سُنة الحياة، لاعبون يأتون وآخرون يعتزلون، ولكن الأهلي لا يتأثر بأي لاعب".





أشار: "لم أدبر رحيلي عن الأهلي، (كنت سايبها على الله)، أبذل كل ما في وسعي وأجتهد، ولو قلت للمسئولين أريد الاستمرار كنت سأظل في صفوفه، ولكن التفاوض وقتها سيكون صعبًا لأنني كنت انتقلت لناد آخر".





اختتم: "زوجتي كانت حزينة جدًا على رحيلي من الأهلي، وظلت لمدة 4 أو 5 أيام لا تتحدث معي".



