مركز معلومات تغير المناخ: فصل الشتاء في مصر لم يبدأ

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن فصل الشتاء لم يبدأ حتى الأن، مشيرا إلى أن الشتاء فلكيا فى مصر يوم 22 ديسمبر من كل عام، أى أننا مازلنا فى فصل الخريف.





وأضاف "فهيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن فصل الخريف مناخيا يعتبر فصل متدرج ينقل الأجواء من الصيف شديد الحرارة أى الشتاء البارد، موضحا أنه ما هو موجود الآن من تقلبات فى الطقس تكون متركزة على مناطق بعينها، وهى مناطق شمال مصر.





وتابع أنه من المتوقع وجود حالة أخرى من عدم الاستقرار بدأت فعليا من فجر اليوم على مناطق مطروح والإسكندرية، حيث كان هناك كميات كبيرة من الأمطار على أطراف الإسكندرية ومناطق الساحل الشمالي، بسبب وجود منخفض إتجاهه من الغرب إلى الشرق.





وأكد أن هناك منخفض يومى إتجاهه من الغرب للشرق، حيث أنه فعليا موجود على مناطق الساحل الشمالي وسيبدأ فى الإنتقال إلى إتكو ورشيد، ثم كفر الشيخ فدمياط وبورسعيد.





وأكد أن ذلك المنخفض الجوى سينتقل فى نهاية اليوم على مناطق شمال سيناء، لافتا إلى أن هذا المنخفض به كميات مياه من متوسطة إلى غزيرة.





وتشهد الأحوال الجوية، اليوم الجمعة، موجة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث متوقع أن يكون هناك سقوط أمطار على عدة مناطق مختلفة بالبلاد، تكون غزيرة رعدية على بعض المناطق ومتوسطة إلى خفيفة على مناطق أخرى، يصاحب ذلك نشاط للرياح.





وتكون أماكن الأمطار المتوقعة اليوم، كالتالي:

- غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).





- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس بناس).





- خفيفة على شمال الصعيد ( الفيوم - بني سيوف - المنيا)، يصاحب ذلك نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون مثيرة للأثرية على شمال الصعيد.





وعن القاهرة الكبرى، من المنتظر أن تشهد اليوم فرص أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة يصاحب ذلك نشاط رياح.





وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة - 20 نوفمبر 2020 ، يتراوح متوسط الدرجات، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 19، شمال الصعيد 24 للكبرى والصغرى 14، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 15.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية تشهدها البلاد وتكون علي عدد من المناطق ، منذ أمس الخميس، وتستمر لمدة 72 ساعة على أن يكون موعد انتهاءها غدا السبت الموافق 21 نوفمبر، حيث متوقعة أن يستمر سقوط الأمطار على المناطق التالية:

- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).





- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).





- خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس - بناس).



