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أخبار العالم

باعتها في السوق السوداء.. السعودية: ميليشيا الحوثي نهبت المساعدات الإغاثية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
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محمود نوفل
كشف المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية نهبت المساعدات الإغاثية وباعتها في السوق السوداء.

وذكر الربيعة في تصريحات صحفية له أن العمل الإنساني السعودي يشمل الجميع ولا يرتبط بأجندات سياسية، مشيرًا إلى أنه يتم تنسيق كل أعمال الإغاثة السعودية من خلال الأمم المتحدة. 

ولفت الربيعة الي أن ميليشيات الحوثي نهبت مساعدات إغاثة وباعتها في السوق السوداء، موضحًا أن المملكة لم تتوقف عن مساعدة المحتاجين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد شارك في وقت سابق  بوفد برئاسة مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بالمركز الدكتور يحيى بن عبدالله الشمري في الاجتماع الثاني للمسؤولين رفيع المستوى حول الوضع الإنساني في اليمن -عبر الاتصال المرئي- 

وأبرز الدكتور الشمري خلال الاجتماع ما قدمته المملكة من دعم للأشقاء في الجمهورية اليمنية منذ بداية انقلاب الميليشيات الحوثية، وأهم المعوقات التشغيلية للعمل الإنساني نتيجة الممارسات السلبية من تلك الميليشيات مثل فرض الضرائب على العمل الإنساني، وتسييسه، وتجويع الشعب اليمني عبر استخدام العمل الإنساني كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي، كما ذكّر الشمري المجتمع الدولي بخطورة وضع خزان النفط العائم (صافر) بيئيًّا واقتصاديًّا.

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