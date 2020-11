فيسبوك تطلق تطبيقا جديدا لمستخدمي آيفون فقط.. تعرف عليه

ومن خلال تطبيق E.gg، يمكن للمستخدم أيضًا نشر إبداعاته عبر الإنترنت باستخدام عنوان URL فريد خاص به ، مما يسمح للآخرين بمشاهدة المحتوى حتى إذا لم يكن التطبيق مثبتا لديهم.

وكما يمكن للمستخدم أيضًا تصفح أعمال الآخرين مباشرة في التطبيق، وعندما تكتشف شيئًا ما يعجبك على صفحاتهم، يمكنك بسهولة إعادة استخدام هذا المحتوى على صفحاتك الخاصة مع ذكر اسم صاحب العمل المقتبس منه.

وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت عن تطبيق E.gg في شهر يوليو الماضي، وقالت عنه إنه "منصة للتعبير الإبداعي الحر".

وتقول فيسبوك: "إنه خلال مرحلة الاختبار التجريبي المحدود، استخدم الأشخاص التطبيق صفحات للمعجبين، والأدلة، وإشادات، وملفات شخصية، وصور مجمعة، ووصفات والمزيد".

الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك أطلقت مؤخرا وضع التلاشي Vanish Mode ، لخدمتي مسنجر وإنستجرام التابعين لها، والتي من المقرر أن تصل قريبا لتطبيق التراسل المملوك لها واتساب.

https://t.co/q199YLQgMH, the latest experiment from NPE, is now available to everyone in the US on iOS! You can download it here: https://t.co/GIDexrmNHh 🐣