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تكنولوجيا

فيسبوك تطلق تطبيقا جديدا لمستخدمي آيفون فقط.. تعرف عليه

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:06 م
تطبيق E.gg
تطبيق E.gg
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شيماء عبد المنعم
أطلقت مجموعة من فريق البحث والتطوير الداخلي بشركة  التواصل الإجتماعي «فيسبوك » المعروفة باسم NPE Team، رسميا أحدث تطبيقات عملاقة التواصل الإجتماعي ، ويتوفر تطبيق «E.gg»  الجديد في نسخته التجريبية المخصصة نظام التشغيل iOS فقط، وهو متاح للتنزيل في متجر آب ستور App Store، بدءا من اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020  لجميع مستخدمي هواتف آيفون في الولايات المتحدة فقط.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، يسمح تطبق فيسبوك الجديد لمستخدميه بإنشاء مشاركة اللوحات وهي عبارة عن تجميع مجموعاتهم الخاصة من الصور، وملفات GIF، والأشكال، والنصوص على لوحات فارغة لعرض اهتماماتهم وشخصياتهم.


ومن خلال تطبيق E.gg، يمكن للمستخدم أيضًا نشر إبداعاته عبر الإنترنت باستخدام عنوان URL فريد خاص به ، مما يسمح للآخرين بمشاهدة المحتوى حتى إذا لم يكن التطبيق مثبتا لديهم.

وكما يمكن للمستخدم أيضًا تصفح أعمال الآخرين مباشرة في التطبيق، وعندما تكتشف شيئًا ما يعجبك على صفحاتهم، يمكنك بسهولة إعادة استخدام هذا المحتوى على صفحاتك الخاصة مع ذكر اسم صاحب العمل المقتبس منه.

وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت عن تطبيق E.gg في شهر يوليو الماضي، وقالت عنه إنه "منصة للتعبير الإبداعي الحر".

وتقول فيسبوك: "إنه خلال مرحلة الاختبار  التجريبي المحدود، استخدم الأشخاص التطبيق صفحات للمعجبين، والأدلة، وإشادات، وملفات شخصية، وصور مجمعة، ووصفات والمزيد".

الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك أطلقت مؤخرا وضع التلاشي Vanish Mode ، لخدمتي مسنجر وإنستجرام التابعين لها، والتي من المقرر أن تصل قريبا لتطبيق التراسل المملوك لها واتساب.

وتتيح ميزة المراسلة المؤقتة الجديدة Vanish Mode، لمستخدمو خدمتي ماسنجر، وإنستجرام من إرسال النصوص، والصور، والرسائل الصوتية، والرموز التعبيرية، والملصقات التي تختفي على الفور بمجرد أن يشاهدها الطرف الآخر، وسيتلقى المرسل إشعارًا إذا أخذ شخص ما لقطة شاشة للدردشة قبل أن تختفي.
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