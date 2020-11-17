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تكنولوجيا

بعد دمجهما.. كيفية حظر مستخدمي فيسبوك من مراسلتك على إنستجرام..صور

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:45 ص
كيفية تحظر مستخدمي
كيفية تحظر مستخدمي فيسبوك من مراسلتك على انستجرام
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ندى على
يواجه مستخدمو تطبيق ماسنجر العديد من المشكلات الخاصة بالرسائل خاصة تلك المتعلقة بالمضايقة وإرسال رسائل مزعجة من مستخدمين غرباء، ومع دمج فيسبوك لتطبيق ماسنجر ورسائل انستجرام، أصبح الإزعاج بشكل أكبر من خلال تطبيقى الرسائل معا، حيث  تمكن منصة الدردشة الجديدة من فيسبوك، من دمج رسائل حسابك الخاص على إنستجرام مع ماسنجر، ورؤية حالتك النشطة، وغيرها من الميزات. 

وبحسب موقع How-To Geek فإن فيسبوك قد أطلقت تحديثا جديدا من الممكن أن يمنع أى شخص ليس من الأصدقاء على فيسوك بارسال رسالة لك، حتى يعالج المشكلة الناتجة من عملية الدمج بين رسائل فيسبوك وانستجرام، وذلك من خلال الخطوات الآتية : 


- افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الأندرويد أو الآيفون، وانتقل إلى علامة تبويب ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر على صورة العرض الموجودة في أسفل اليمين من التطبيق. 

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- اضغط على زر أعلى يمين الشاشة ، في القائمة الجانبية ، ثم حدد الإعدادات أو Settings 

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- انتقل إلى الخصوصية ثم  الرسائل. 

How to Block Facebook Users From Messaging You on Instagram

- يمكن تخصيص من يمكنه من أصدقائك على فيسبوك إرسال رسائل نصية إليك على انستجرام .

Como impedir que usuários do Facebook enviem mensagens para você no Instagram

- لمنع أصدقائك على فيسبوك أو أي شخص آخر تحدثت معه على ماسنجر من الوصول إليك على انستجرام ، اضغط فوق الإعداد الثاني في القائمة. 

- إذا كنت ترغب في حظر أصدقائك على فيسبوك تمامًا ، فحدد عدم تلقي الطلبات، يؤدي تحديد "طلبات الرسائل" إلى إرسال رسائل نصية من أصدقاء Facebook إلى قائمة طلبات الرسائل الفورية على انستجرام.

-ولعدم تلقي الطلبات من الغرباء اختر إغلاق 

Block friends of Facebook friends to message you on Instagram

وكانت أتاحت شركة فيسبوك Facebook ، ميزة المراسلة عبر الدردشة من خلال التطبيقات المملوكة لها إنستجرام وفيسبوك ماسنجر، حيث يمكن للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يتلقون طلبات الرسائل على كل تطبيق منفردا، أم أنهم سيحصلون على الرسائل مجمعة في تطبيق واحد.

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