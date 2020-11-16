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تكنولوجيا

بياناتك تتعرض للخطر بضغطة واحدة.. خفايا لا يعرفها الكثيرون فى ماسنجر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
خفايا لا يعرفها الكثيرون
خفايا لا يعرفها الكثيرون فى ماسنجر
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ندى على
يعد تطبيق المراسلة Messenger المملوك لشركة فيسبوك من أكثر التطبيقات استخداما فى العالم، حيث يحتوى التطبيق على أكثر من مليار مستخدم، إلا أن هناك العديد من الخفايا الموجودة فى التطبيق والتى لا يعرفها الملايين الذين يستخدمونه بشكل يومى. 

وبحسب موقع Lifehacker فإن تطبيق ماسنجر يحتوى على عدد من المزايا المهمة وكذلك من الممكن أن يعرض المستخدم نفسه للاختراق من خلال القيام ببعض الأشياء البسيطة التى يعتقد أنها آمنة، حيث من الممكن بضغطة واحدة فى التطبيق يكشف كل بياناته للمخترقين.


1- كشف كل بياناتك وتعريضها للاختراق بضغطة واحدة 

 جب على مستخدمى فيسبوك ألا يقوموا باستخدام تطبيق ماسنجر خصوصا عند ارسال واستقبال الرسائل المهمة، حيث تمر الرسائل فى التطبيق عبر سيرفرات موقع فيسوك نفسه، مما يجعلها عرضة للهاكرز والاختراق. 

وعند إرسال او استقبال أى رسالة فى ماسنجر عبارة عن رابط لموقع آخر سواء لخبر أو فيديو او غيره فإنه ينسخ الملفات الخاصة بالرسائل إلى هذا الموقع، ومن خلال ذلك يستطيع الهاكرز بكل سهولة الدخول على ملفات الرسائل، ومن ثم تخزينها وتحميلها.

2- استخدام محادثات سرية ومشفرة 

ويمكن للمستخدمين بدء محادثات مشفرة وسرية في تطبيق Messenger ماسنجر حيث لا يمكن لأي شخص رؤيتها، ويمكن للمستخدمين قراءة هذه الدردشات فقط على أجهزتهم، مما يحد من طرق الاختراق، وتسريب البيانات، كما تحتوي المحادثات السرية أيضًا على خيار تحديد تاريخ انتهاء صلاحية لرسائلك ، مما يعني أنه بعد فترة معينة من الوقت سيتم حذفها من الدردشة، وذلك لتجنب إرسال معلومات حساسة من خلال هذه الدردشات.

3- تجاهل الرسائل دون حظر مرسليها 

ويغفل الكثيرون أن تطبيق الرسائل فيسبوك ماسنجر يحتوى على ميزة تجاهل الرسائل دون القيام بحظر مرسليها ، الأمر الذى يسبب الكثير من الإحراج لبعض المستخدمين، وعند تتجاهل محادثة شخص ما على ماسنجر ، لن تعرف عندما يرسل لك الشخص رسالة مباشرة على تطبيق الرسائل ماسنجر، كما أن الشخص الذى قمت بتجاهله لن يعرف هذا الأمر. 

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