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مفاجأة سارة من القوى العاملة بشأن موعد صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:57 م
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إننا خلال المرحلة الحالية نحاول بقدر الإمكان أن يتم حصر العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه كان الأسبوع الماضي في محافظة الإسكندرية، وأمس ذهب إلى محافظة البحر الأحمر، لكي يتم حصر أعداد العمالة غير المنتظمة.

وأضاف «سعفان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر" الفضائية"، أنه جار حصر أعداد الصيادين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمهم في جميع المحافظات، منوها أن أول شيء سيكون في الجولة غدا في محافظة البحر الأحمر هو مقابلة صغار الصيادين طبقا لمبادرة الرئيس السيسي لرعاية صغار الصيادين ومتابعة الآليات الذي يستطيع بفعلها من أجل مساعدتهم.

وتابع وزير القوي العاملة، أن هناك أكثر من مليون و٦٠٠ ألف عامل استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة في المرحلة الأولى في الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف متوفين وأصحاب أملاك متقدمين للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدمها الدولة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد سعفان، أن الصيادين يدخلون ضمن العمالة الغير منتظمة وهم من الفئات التي يحتاجون إلى الرعاية الكاملة في هذه الفترة وتقديم كافة المساعدات والمعونات لهم، بالإضافة إلى أن المرحلة الأولى من صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة قد انتهت بتكلفة مالية وصلت إلى ٢ مليار و٤٠٠ مليون جنيه، تكفلت وزارة القوى العاملة بـ ٨٠٠ مليون جنيه منهم، والباقي كان من نصيب وزارة المالية وصندوق التبرعات ٢٠٣٠.  

وأشار إلى أنه بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة قام بالتسجيل ٦ ملايين عامل في المرحلة الثانية لصرف المنحة حتى الآن، موضحا أنه سيتم حصر هذه الأعداد من المتقدمين ومن ثم سيتم عرض تلك الأسماء على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ليتم توفير المبالغ المالية لهم من وزارة المالية لصرف المنحة، متابعا أنه من بعد ذلك سوف يعلن موعد بدء صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة.
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