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رياضة

شاهد.. النني يوثق رحلة عودته مع محمد صلاح إلى إنجلترا بصورة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:38 م
محمد صلاح والنني
محمد صلاح والنني
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إسماعيل محمود
وصل محمد صلاح ومحمد النني، المحترفان المصريان في صفوف ناديي ليفربول وارسنال، للأراضي الإنجليزية، اليوم الجمعة، من أجل استكمال رحلة تعافيهما من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأصيب محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في معسكر المنتخب الوطني بالقاهرة، يوم الجمعة الماضي، ليلحق به زميله النني حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابته هو الآخر بالفيروس المتفشي يوم الاثنين الماضي في توجو.

ونشر النني فيديو عبر حسابه على موقع " إنستجرام" توثيقًا لرحلتهما من مصر إلى إنجلترا، حيث ظهر اللاعبان مرتديين الكمامة في الطائرة، وظهر محمد صلاح وهو يجلس على الللاب توب الخاص به، أما النني فكان مبتسمًا.

وكان مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي كشف عن ان طائرة إسعاف خاصة هبطت بمطار الغردقة الدولى تمهيدا لنقل لاعبا مصر الدوليين محمد صلاح ومحمد النني، لانجلترا وان الطائرة مستأجره من مالطا .

وأضاف المصدر أن الطائرة أنهت كافة الاجراءات بالمطار؛ ليستقلها اللاعبان ثم الاقلاع من مطار الغردقة الدولى لانجلترا ، وذلك   في الساعة الواحدة ظهر اليوم، مشيرا إلى أن الطائرة غادرت في إلى بريطانيا، بعد اصطحابها لاعباي ناديي ليفربول وأرسنال.

 
وشهد منتجع الجونة تشديدات أمنية وتواجد أمني مكثف وتفتيش على البوابات وسياج من السرية التامة، وتكتم شديد حول نقل لاعبا مصر الدوليان، عبر طائرة خاصة إلى انجلترا، بناء على التنسيق الذي تم بين اتحاد الكرة المصري ومسؤولي ليفربول وأرسنال الانجليزي، قبل ساعات من وصول الطائرة الخاصة المجهزة طبيا إلى مطار الغردقة.

وأكد  الاتحاد المصري لكرة القدم،  في بيان رسمي، أنه بالتنسيق بين ناديي ليفربول وأرسنال الانجليزيين، تم الاتفاق على سفر محمد صلاح ومحمد النني، نجمي المنتخب الوطني المحترفين في انجلترا، من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية، على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا، والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة.

وسبق أن أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما، أمس، جاءت نتيجتيهما إيجابية، ليتوجها على متن طائرة خاصة لاستكمال فترة العلاج، والعزل الطبي بانجلترا.

وقضى اللاعبان فترة العزل الطبي لعدة أيام بمنتجع الجونة بالغردقة، بعد ما جاءت نتائج التحاليل التي أجريت لهما إيجابية .
شاهد.. النني يوثق رحلة عودته مع محمد صلاح إلى إنجلترا بصورة
شاهد.. النني يوثق رحلة عودته مع محمد صلاح إلى إنجلترا بصورة
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