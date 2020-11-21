كليان مبابي يصل للهدف 99 مع باريس سان جيرمان ويقترب من نادي المائة

وصل النجم كيليان مبابي، لهدفه رقم 99 مع فريقه الحالى باريس سان جيرمان، بجميع المسابقات، بعدما سجل هدفى فريقه، فى مرمى موناكو، خلال المباراة التى انتهت، بفوز فريق الإمارة الفرنسية، بنتيجة 3 – 2، فى قمة مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

وسجل كيليان مبابي، هدفى باريس سان جيرمان، فى شباك فريق موناكو، بالدقيقتين 25 و 37 من زمن اللقاء، ليرفع عدد أهدافه بقميص الفريق الباريسي، إلى 99 هدفا، خلال 133 مباراة، بجميع المسابقات.





وأصبح النجم الشاب، خامس الهدافيين التاريخيين للباسجي، خلف النجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى، صاحب الـ 200 هدفا، النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، برصيد 156 هدفا، المهاجم و البرتغالى السابق باوليتا، برصيد 109 أهداف و دومينيك روشتو بـ 100 هدف.

وكان مبابي، قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان، فى صيف عام 2017، قادما من فريق موناكو، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 180 مليون يورو.

وحافظ باريس سان جيرمان، على صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، رغم الهزيمة، برصيد 24 نقطة، بينما وصل رصيد موناكو، إلى النقطة 20، فى المركز الثانى.



