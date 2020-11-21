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رياضة

كليان مبابي يصل للهدف 99 مع باريس سان جيرمان ويقترب من نادي المائة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:35 ص
كيليان مبابي
كيليان مبابي
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محمد رشاد
وصل النجم كيليان مبابي، لهدفه رقم 99 مع فريقه الحالى باريس سان جيرمان، بجميع المسابقات، بعدما سجل هدفى  فريقه، فى مرمى موناكو، خلال المباراة التى انتهت، بفوز فريق الإمارة الفرنسية، بنتيجة 3 – 2، فى قمة مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي. 
 
وسجل كيليان مبابي، هدفى باريس سان جيرمان، فى شباك فريق موناكو، بالدقيقتين 25 و 37 من زمن اللقاء، ليرفع عدد أهدافه بقميص الفريق الباريسي، إلى 99 هدفا، خلال 133 مباراة، بجميع المسابقات. 

وأصبح النجم الشاب، خامس الهدافيين التاريخيين للباسجي، خلف النجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى، صاحب الـ 200 هدفا، النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، برصيد 156 هدفا، المهاجم و البرتغالى السابق باوليتا، برصيد 109 أهداف و دومينيك روشتو بـ 100 هدف.
 
وكان مبابي، قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان، فى صيف عام 2017، قادما من فريق موناكو، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 180 مليون يورو. 
 
وحافظ باريس سان جيرمان، على صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، رغم الهزيمة، برصيد 24 نقطة، بينما وصل رصيد موناكو، إلى النقطة 20، فى المركز الثانى.

حول فريق موناكو تأخره بهدفين نظيفين أمام باريس سان جيرمان لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الفرنسي.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة والعشرين، قبل أن يضاعف نفس اللاعب من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 36 من ضربة جزاء تحصل عليها زميله رافينيا، منهيًا الشوط الأول بتقدم الباريسيين بهدفين نظيفين

وألغى حكم المباراة هدفين لكل من كيليان مبابي ومويس كين لصالح باريس سان جيرمان، بعد العودة لتقنية الفار، بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، تغير الموقف تمامًا، حيث أحرز الألماني كيفن فولاند الهدف الأول لموناكو في الدقيقة 51، قبل أن يعود ليضيف الهدف الثاني وهدف التعادل في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 84، تحصل موناكو على ركلة جزاء أحرزها الإسباني سيسك فابريجاس  بنجاح، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد موناكو للنقطة 20 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 24 في صدارة جدول الترتيب.

وأعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي موناكو، في قمة الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم " ليج آن" موسم 2020-2021.
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