قليل البخت.. كوبرا تلدغ مصابا بفيروس كورونا في مستشفى بالهند

اجتمع الحظ السيئ فوق رأس رجل واحد فإلى جانب معاناته مع فيروس كورونا المستجد، أصيب بالعمى والشلل في مستشفى بالهند بعد أن لدغه ثعبان "كوبرا"، لتصل حالته لمرحلة الخطر.





يتلقى الرجل الذي يدعى"إيان جونز" العلاج في العناية المركزة بعد أن عضه "كوبرا" سوداء في قرية في شمال غرب الهند، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطاية.





كان "جونز" وهو عامل بالرعاية الصحية السابق، يعيش في جزيرة وايت مع عائلته، في الهند منذ شهور حيث يدير Sabirian ، وهي مؤسسة اجتماعية مدعومة من الجمعيات الخيرية تهدف إلى مساعدة الناس على الخروج من الفقر.





وعبرت عائلته عن صدمتهم لما حدث لـ "جونز"، لكنهم وصفوا بأنه "مقاتل" قائلين إنهم يأملون أن يكون العمى والشلل مؤقتين، وقال "سيب" نجل "جونز"، إن والده أصيب بالفعل بالملاريا وحمى الضنك وفيروس كوفيد -19 ، لكنه ظل حازمًا في تصميمه على البقاء في البلاد ومواصلة عمله لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعمه.





فيما قال الأبن:" لم يكن قادرًا على السفر إلى المنزل بسبب الوباء وكأسرة فهمنا رغبته في الاستمرار في دعم العديد من الأشخاص الذين اعتمدوا عليه"، وأضاف:" كنا قلقين بشأنه بشكل طبيعي ، وبعد ذلك عندما سمعنا أنه عانى أيضًا من لدغة ثعبان مميتة على رأس كل ما مر به ، لم نتمكن بصراحة من تصديق ذلك".





وأشار الابن إلى إن الحالة مستقرة في الوقت الحالي على الرغم من أنه مصاب بالشلل في ساقيه والعمى ، وكلاهما نأمل أن يكون مؤقتًا ، لكن من الواضح أنه سيحتاج إلى البقاء في المستشفى لبعض الوقت.





"نحن ممتنون للغاية لزملائه هناك الذين كانوا لامعين وتجمعوا حوله في وقت حاجته ، كما فعل من أجلهم"، فقد تعيش عائلة "جونز" في بريطانيا بينما يظل هو وحده في الهند يتلقى العلاج.





قامت Community Action Isle of Wight ، التي تمتلك Sabirian ، بإنشاء صفحة GoFundMe لجمع الأموال لتغطية التكاليف الطبية للسيد جونز ، وعلى أمل أن يتم نقله في النهاية إلى المنزل.





وتساعد Sabirian حوالي 70 حرفيًا هنديًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 87 عامًا من خلال توفير التدريب على استيراد وبيع الحرف والأثاث في المملكة المتحدة بطريقة مستدامة وأخلاقية.



