شاهد.. نسخة معدلة من X5 بضعف الثمن الأصلي للسيارة بي إم دبليو

أعلنت شركة مانهارت بيرفورمانس لتعديل السيارات ، عن احدث إصداراتها على الاطلاق ، وهى السيارة الـ SUV الفاخرة المعدلة إصدار MHX5 700 المحدود، المبني على سيارة بي ام دبليو X5 M 2020.

وتم اصدار 10 نس فقد من إصدار MHX5 700 المحدود بتصميم خارجي بلون الياقوت الأسود المعدني ولون بيج من الداخل ، بقوة تبلغ 713 حصان للسيارة الـ SUV الفاخرة المعدلة.

ويستمد إصدار MHX5 700 المحدود قوته من محرك الـ V8 مزدوج التيربو سعة 4.4 لتر الذي نجده X5 M، ولكن إصدار MHX5 700 يعتمد في الواقع على نسخة X5 M كومبيتيشن، كما أن خرج عزم الدوران وصل إلى 910 نيوتن. متر.

وتم تقليص زمن التسارع الأصلي لإصدار MHX5 700 المحدود عن X5 M، من 0 إلى 100 كلم/سا، حيث تحتاج لـ 3.7 ثواني فقط للوصول إلى هذه السرعة.

وأوضحت شركة مانهارت بيرفورمانس لتعديل السيارات انه تم عمل بعض الترقيات الفنية ، والتى تضمنت إعادة برمجة للـ ECU، وتحديث التيربو وترقية علبة التروس، ونظام عادم من الفولاذ المقاوم للصدأ ومجموعة جنوط قياس 23 بوصة.

بينما احتفظت إصدار MHX5 700 بمشتت هواء X5 M الأمامي من ألياف وكذلك الناشر الخلفي، بالإضافة إلى مجموعة من ملصقات مانهارت، وفي الداخل تتميز السيارة بكسوة كاملة من جلود ميرينو في مزيج مع ألكانتارا.

وقالت شركة مانهارت بيرفورمانس لتعديل السيارات ان ما يحصل عليه العميل هو X5 M كومبيتيشن ذات مظهر أكثر عدوانية، مع حوالي 100 حصان إضافية مقارنة بالنسخة الأساسية.

وقالت شركة مانهارت بيرفورمانس لتعديل السيارات ان النسخة الواحدة من إصدار MHX5 700 ستبلغ سعر 240,000 دولار أمريكي، ما يعادل 3 مليون و750 الف جنيه مصري ، أي ما يعادل ضعف السعر الأصلي للسيارة.

ولذلك يقول بعض خبراء السيارات ان بهذا المبلغ المضاعف من ثمن السيارة الاصلية وهى X5 M سيكون القرار الأول والأخير للعميل نفسه فذا كان يريد قوة إضافية فعليه شراء هذه النسخة المعدلة بضعف السعر الأصلي.