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اقتصاد

وزيرة التخطيط تتفقد جناح الوزارة بمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:17 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
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آية الجارحي
تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الـ24، والتي ستنعقد غدا الأحد وحتى 25 من نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار (The Big Reset)، وبمشاركة مئات المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والتقت وزيرة التخطيط خلال جولتها التفقدية - وفقا لبيان للوزارة اليوم السبت بفريق العمل القائم علي جناح الوزارة.

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وراجعت " السعيد"  العروض التقديمية والمعلومات التي سيتم استعراضها خلال أيام المعرض، والتي ستناقش عددا من الموضوعات المهمة التي تعمل عليها الوزارة، وتشمل منظومة البنية المعلوماتية المكانية، وتطوير خدمات المحليات، وتطوير خدمات المواليد والوفيات.. كما تابعت سير العمل بالجناح ووضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لانطلاق فعاليات المعرض غدا.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض حوالي 50 ألف زائر، للاطلاع على مجموعة واسعة من عروض وخدمات شركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنتجات الإلكتروني.

وافتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اليوم فعاليات المؤتمر الدولي "الطاقة والتنمية المستدامة" الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقالت " السعيد" خلال المؤتمر أن قطاع الطاقة وكفاءة إدارته يلعب دورًا مهمًا في تحقيق استدامة التنمية في كل دول العالم، وفي مصر، ولكن يواجه هذا القطاع في مصر العديد من التحديات الأساسية التي تستوجب تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة كبديل، بما يساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs، وكذلك أهداف رؤية مصر 2030، وأهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035.

وشددت علي  أهمية وضع وتنفيذ العديد من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتكنولوجية، بالإضافة إلي التعاون الدولي سواء في مجال الاستثمار في البحث والاستكشاف بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية، أو الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أزمة "كوفيد – 19"، وما نجم عنها من ركود وانكماش اقتصادي، ترتب عليه انخفاض الطلب العالمي على البترول مما انعكس بالسلب على الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم من المتوقع أن تنعكس هذه التغيرات في السوق العالمي للطاقة على التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، خاصة في الأجل القصير، لحين انتهاء هذه الأزمة.
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