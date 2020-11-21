إعلان نتائج انتخابات صندوق التكافل للعاملين بالأزهر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة صندوق التكافل للعاملين بالأزهر مساء اليوم السبت، نتيجة فرز الأصوات.





وأعلنت اللجنة أن إجمالي عدد الأصوات قد بلغ ٣٢٩٧ صوتا منها ٢٩٨٠ صوتا صحيحا و٣١٧ صوتا باطلا، وقد فاز بغالبية الأصوات عن القسم الرابع ويشمل مناطق (المجلس الأعلى وقطاع المعاهد ومجمع البحوث الإسلامية ومدينة البعوث الإسلامية) محمود إبراهيم محمود الباز، بعد أن حصل على ١٢١٣ صوتا، وفاز بغالبية الأصوات عن القسم الخامس ويشمل مناطق (الغربية والمنوفية) عبدالعزيز محمد محمد النجار ، الذي حصل على ٢٥٢٢ صوتا، فيما أعلنت اللجنة فوز الدكتور محمد السروي بالتزكية عن القسم السادس ويضم مناطق (الدقهلية والشرقية).

كان مجلس إدارة الصندوق دعا جميع العاملين بالأزهر الشريف بقطاعاته الرئيسة ومناطقه المختلفة إلى حضور الجمعية العمومية غير العادية للنظر في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للتجديد الثلثي للأقسام (القسم الرابع ويضم "المجلس الأعلى ـ قطاع المعاهد الأزهرية ـ مجمع البحوث الإسلامية ـ مدينة البعوث الإسلامية"، القسم الخامس ويضم "الغربية ـ المنوفية" ، القسم السادس ويضم "الدقهلية ـ الشرقية")، ويختار الناخب من ورقة التصويت الموجود بها قسمين "مرشح واحد من كل قسم، على أن يكون التصويت عن طريق الرقم القومي ورقم السجل.



