الرئيس اللبناني: وطننا أسير منظومة فساد وأحقاد وتحريض شيطاني

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "واقعنا اليوم ليس واعدًا، ولكن إدراك الواقع لا يعني القبول به والاستسلام له، فنحن شعب جُبِل على المقاومة لينتزع حقه بالوجود وبالحياة".





وأضاف عون في كلمة له بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني "وطننا أسير منظومة فساد سياسي ومالي، وأسير أحقاد وتحريض شيطاني وإملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال مجرد كلمات جوفاء".





وأوضح عون أن "الاستقلال بالمفهوم العام يعني الاستقلال السياسي وتحرر البلد من احتلال، من انتداب، من وصاية خارجية، من تبعية سياسية. لكن التجربة اللبنانية تقول إنّ كل ذلك لا يكفي كي يكون الوطن مستقلًا، فهناك العديد من القيود التي تجعلنا أسرى".





وتابع عون "الإصلاح رهن إرادتكم ولا مفرّ من مكافحة الفساد والبداية من فرض التحقيق المالي الجنائي، ومن ثم عبر فرض القوانين الإصلاحية في مجلس النواب وفي مقدمها استعادة الأموال المنهوبة".





وأكد عون أن "قيام الدولة بأبسط مقوماتها تحتاج لحكومة فاعلة وفعالة، أولم يحن الوقت بعد لتحرير عملية التأليف من التجاذبات؟ يجب تطبيق المعايير الواحدة على الجميع".





وأضاف عون "كثيرة هي القيود التي تكبّل لبنان ولكن تحطيمها ليس بالمستحيل إذا أردنا فعلًا بناء الوطن وتحقيق التحرّر والاستقلال الفعلي وأقول لكم ومن منطلق المصارحة اللازمة إن الإصلاح وقيام الدولة هما رهن إرادتكم فعبّروا عنها".





وتجمّع عدد من الشبان والشابات أمام منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمطالبة بتحقيق التدقيق المالي الجنائي وذلك في تحرّك عفوي ورمزي من تنظيم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر.





ووزع الشباب عدد المنشورات تحت عنوان "مش رح نسكت" مطلقين الشعارات المنددة بأداء حاكم المصرف المركزي وبعرقلة التدقيق الجنائي.





وفي واقعة اخري اصدر الأمن اللبناني بيانا بشأن واقعة هروب عشرات السجناء من سجن بعبدا، ومقتل عدد من الفارين، بينما لا تزال عمليات المطاردة جارية للقبض على باقي الهاربين.





وقالت قوى الأمن الداخلي في لبنان إن 69 سجينًا أقدموا على الفرار في سجن بعبدا بقصر العدل، موضحة أنه تم توقيف 15 منهم، بينما سلم 4 أنفسهم.





وأضافت السلطات اللبنانية في بيان أن حادث سير وقع في بلدة الحدث، حيث اصطدمت سيّارة من نوع نيسان بشجرة، واتضح أن عددًا من السجناء الفارّين كان على متنها بعد سلبها من سائقها.





وذكر البيان أن حادث السير أسفر عن وفاة 5 من السجناء وإصابة آخر، تتم معالجته في أحد المستشفيات.





وأوضح الأمن اللبناني أن التحريات والتحقيقات مكثفة، ولا تزال عمليات البحث جارية لإلقاء القبض على باقي السجناء الفارّين، وعددهم حتى الآن 44 هاربا.





وناشد الأمن الداخلي المواطنين الذين لديهم أي معلومة عن مكان تواجد أحد من الفارين، الاتصال على رقم النجدة 112، وأكد البيان أن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى أسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.





وطوقت القوى الأمنية اللبنانية، فجر السبت محيط قصر العدل في بعبدا والمنطقة المحيطة له في محاولة للبحث عن عدد من الفارين.





وبحسب التقارير، أقدم عدد من السجناء في الساعات الأولى من فجر السبت على تحطيم ا الأبواب في سجن بعبدا والخروج من الزنزانات، كما تم الاعتداء على أحد عناصر الأمن ممن.





وزعمت "اخبار اليوم" اللبنانية، أن السجناء احتجزوا بعض العناصر الأمنية المكلفة بحماية قصر العدل والسجن التابع له.





من جانبها، توجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء.





ورجحت مصادر قضائية لموقع "لبنان 24" تواطؤ عناصر أمنية مع السجناء في عملية الفرار الجماعي من قصر عدل بعبدا، بينما تباشر السلطات تحقيقا لتحديد الأسباب.





في سياق آخر حذرت سلطات بلدية الحدث المواطنين بعد عملية الهروب، مطالبة إياهم بعدم فتح الباب لأي طارق.