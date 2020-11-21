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فن

رانيا محمود ياسين تتذكر والدها الراحل بكلمات جميلة.. شاهد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:09 م
الفنان الراحل محمود
الفنان الراحل محمود ياسين
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محمد بدران

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين  رسالة موثرة لوالدها الفنان  محمود ياسين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

ونشرت الفنان رانيا ياسين صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، وعلقت علي الصورة قائلة : "  الحلو ونبي تبسم لنبي لنبي تبسم اجمل ابتسامه الله يرحمك ويجعلك بأحلي ابتسامه في الجنه ونعيمها ❤🙏❤🙏".

يشار إلى أن الفنان محمود ياسين توفي بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.

يذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت فى رمضان الماضى فى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

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