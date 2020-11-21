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طرق الحماية من الإصابة بهشاشة العظام

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:00 م
طرق الحماية من الإصابة
طرق الحماية من الإصابة بهشاشة العظام
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اسماء محمد
تعد هشاشة العظام  من الأمراض الشائعة بشكل كبير بين النساء خاصة في مرحلة بعد انقطاع الطمث ، وهي حالة تسبب ألم المفاصل وتيبسها وتسبب الكثير من المضاعفات الأخرى. 
 
أعراض هشاشة العظام
ووفقا لما ذكره موقع " nhs" تتمثل الأعراض الرئيسية لهشاشة العظام في آلام المفاصل وتيبسها ، ومشكلات في تحريك المفصل، يعاني بعض الأشخاص أيضًا من أعراض تدل على الإصابة بهشاشة العظام، مثل: التورم ، وإيلام، وصوت صرير أو طقطقة عند تحريك المفاصل المصابة، ويمكن أن تختلف شدة أعراض هشاشة العظام بشكل كبير من شخص لآخر ، وبين المفاصل المصابة المختلف، وبالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن تكون الأعراض خفيفة وقد تأتي وتختفي.

الوقاية من هشاشة العظام 
ويمكن تقليل مخاطر الإصابة بالحالة عن طريق تجنب الإصابة والعيش بأسلوب حياة صحي، وممارسه الرياضة ، مع تجنب التمارين التي تضغط على مفاصلك وتجبرها على تحمل عبء مفرط ، مثل الجري وتدريبات رفع الأثقال .. بدلًا من ذلك يمكن أن تجرب تمارين مثل السباحة وركوب الدراجات ، حيث يكون الضغط على المفاصل قابل للتحكم  أكثر.

ويجب أن تحاول القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية المعتدلة (مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع) كل أسبوع ، هذا بالإضافة إلى تمارين القوة في يومين أو أكثر كل أسبوع، وتعمل هذه التمارين على تشغيل مجموعات العضلات الرئيسية ، للحفاظ على صحتك بشكل عام.

وضعية
يمكن أن يساعد في منع الاصابة بهشاشة العظام  الحفاظ على وضعية جيدة في جميع الأوقات وتجنب الجلوس أو البقاء في نفس الوضع لفترة طويلة.
إذا كنت تعمل على مكتب ، فتأكد من أن مقعدك على الارتفاع الصحيح ، وخذ فترات راحة منتظمة للتنقل.

خسارة الوزن
تتسبب زيادة الوزن أو  السمنة  في مزيد من الضغط على المفاصل وترفع من خطر الإصابة بهشاشة العظام فإذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فقد يساعد فقدان الوزن في تقليل فرص الإصابة بهذه الحالة.
استخدم حاسبة الوزن الصحي لمعرفة ما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.
طرق الحماية من الإصابة بهشاشة العظام
طرق الحماية من الإصابة بهشاشة العظام
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