تعرف على الفرق بين أعراض هشاشة العظام والروماتويد

ما الفرق بين أعراض هشاشة العظام والروماتويد؟ ، سؤال تردد كثيرا فى الآونة الأخيرة، حيث تشكى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من مشكلة هشاشة العظام ، والبعض يجهل انه يعاني من الروماتويدي، لذلك نكشف الفرق بين أعراض هشاشة العظام والروماتويدي.



أعراض هشاشة العظام، وذلك وفقا لعدد من المواقع الطبية وهي ما يلي:

الم المفاصل

تيبس عند الاستيقاظ أو بعد الجلوس لفترة

الرقة - المنطقة مؤلمة عند لمسها

قلة الحركة - لن يكمل المفصل نطاق حركته الكامل

حكة المفصل - قد تشعر بأشياء تحتك ببعضها البعض داخل المفصل

النتوءات العظمية - كتل من العظام حول المفصل

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

قد تشمل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:

آلام المفاصل وتورمها لمدة 6 أسابيع أو أكثر

تصلب الصباح لمدة 30 دقيقة على الأقل

يُصاب أكثر من مفصل واحد ، خاصةً المفاصل الصغيرة في اليدين والمعصمين والقدمين

تتأثر نفس المفاصل على جانبي الجسم

أعراض التهاب المفاصل المعدي

قد تشمل أعراض التهاب المفاصل المعدي :

حمى

قشعريرة

التهاب المفاصل

الرقة و الآلم

ألم حاد مرتبط بإصابة أو عدوى في مكان آخر من الجسم.