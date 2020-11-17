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تعرف على الفرق بين أعراض هشاشة العظام والروماتويد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
الفرق بين هشاشة العظام
الفرق بين هشاشة العظام والم المفاصل
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أسماء عبد الحفيظ

ما الفرق بين أعراض هشاشة العظام والروماتويد؟ ، سؤال تردد كثيرا فى الآونة الأخيرة، حيث تشكى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من مشكلة هشاشة العظام ، والبعض يجهل انه يعاني من الروماتويدي، لذلك نكشف الفرق بين أعراض هشاشة العظام والروماتويدي.


أعراض هشاشة العظام، وذلك وفقا لعدد من المواقع الطبية وهي ما يلي:

الم المفاصل
تيبس عند الاستيقاظ أو بعد الجلوس لفترة
الرقة - المنطقة مؤلمة عند لمسها
قلة الحركة - لن يكمل المفصل نطاق حركته الكامل
حكة المفصل - قد تشعر بأشياء تحتك ببعضها البعض داخل المفصل
النتوءات العظمية - كتل من العظام حول المفصل

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

قد تشمل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:

آلام المفاصل وتورمها  لمدة 6 أسابيع أو أكثر
تصلب الصباح لمدة 30 دقيقة على الأقل
يُصاب أكثر من مفصل واحد ، خاصةً المفاصل الصغيرة في اليدين والمعصمين والقدمين
تتأثر نفس المفاصل على جانبي الجسم

أعراض التهاب المفاصل المعدي
قد تشمل أعراض التهاب المفاصل المعدي :

حمى
قشعريرة
التهاب المفاصل
الرقة و الآلم
ألم حاد مرتبط بإصابة أو عدوى في مكان آخر من الجسم.

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