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مضادات الالتهاب.. علاج فعال لـ النقرس ونصائح مهمة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:01 م
مضادات الالتهاب..
مضادات الالتهاب.. علاج فعال لـ النقرس ونصائح مهمة
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اسماء محمد
النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يسبب آلام المفاصل الشديدة والمفاجئة وعندما تحدث بشكل متقطع تسمى نوبات ويتم الذهاب لطبيب عامً لتلقي العلاج للمساعدة أثناء النوبة ولوقف المزيد من النوبات في المستقبل.

ووفقا لما ذكره موقع " nhs" عادة ما يتم علاج نوبات النقرس باستخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAID) مثل الإيبوبروفين .

إذا لم يتحسن الألم والتورم ، فقد يتم إعطائك المنشطات على شكل أقراص أو حقنة.

- تناول أي دواء تم وصفه لك في أسرع وقت ممكن ويجب أن يبدأ مفعوله في غضون يومين

- الزم الراحة ورفع الطرف الذي يؤلمك

- حافظ على برودة المفصل : ضع كيس ثلج أو كيس من البازلاء المجمدة ملفوفًا في منشفة ، لمدة تصل إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة

- اشرب الكثير من الماء (ما لم يخبرك طبيبك بعدم القيام بذلك)

- حاول إبعاد أغطية السرير عن المفصل المصاب ليلًا
- لا تضغط على المفصل
يمكن أن تعود نوبة النقرس كل بضعة أشهر أو كل عدة سنوات خاصة إذا ما لم يتم علاجه بالشكل المناسب.
إذا كنت تعاني من نوبات متكررة أو مستويات عالية من حمض البوليك في دمك ، فقد تحتاج إلى تناول دواء يخفض حمض البوليك.

من المهم جدا تناول الأدوية الخافضة لحمض اليوريك بانتظام ، حتى عندما تختفي الأعراض.

توجد عدة أشياء يمكنك فعلها لمنع عودة نوبة النقرس وتقليل حدتها تتضمن إجراء تغييرات متعددة في نمط الحياة ، منها:
- الحصول على وزن صحي ، ولكن تجنب الوجبات الغذائية القاسية.
- تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا و قد يعطيك طبيبك قائمة بالأطعمة التي يجب تضمينها أو الحد منها.
- ابتعد عن الكحول قدر الامكان 
- اشرب الكثير من السوائل لتجنب الإصابة بالجفاف
- ممارسة الرياضة بانتظام ، ولكن تجنب ممارسة التمارين الرياضية المكثفة أو ممارسة الكثير من الضغط على المفاصل.
- توقف عن التدخين
- اسأل طبيبك عن مكملات فيتامين سي
- لا تأكل الكلى أو الكبد أو المأكولات البحرية
- لا تتناول الكثير من المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة
- لا تأكل الكثير من الأطعمة الدسمة

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