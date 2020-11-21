أنت حقير يا أفيخاى.. أحمد موسى يشن هجوما لاذعا على متحدث جيش الإحتلال .. فيديو

شن الإعلامي أحمد موسى ، هجوما على أفيخاي ادرعي المتحدث باسم الإسرائيلي الذي يستند إلى حساب مفبرك له على تويتر ، قائلا:" لا امتلك حسابا على تويتر". الجيشالإسرائيليتويتر





ووجه أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد، حديثه لـ أفيخاي أدرعي:" انتو العدو وانا بقول عليكوا كيان مش دولة".





وقال أحمد موسى:".أنت حقير يا أفيخاي وتستحق الاحتقار وحسابي على تويتر مزيف لانني لا املك حسابا على تويتر ولدي حساب واحد رسمي على فيسبوك فقط ، وأنا عضو مجلس نقابة نحاسب أي فرد يقوم بالتطبيع مع إسرائيل".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" موقفي واضح من إسرائيل وكان عندي زيارة لإحدى الدول و لا اقابل اي اسرائيلي يطلب التقاط صورة معي ".

ومن جانبه قال الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تعليقا على صورة محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي، إنه سيتم استدعاء محمد رمضان في النقابة من أجل إيضاح ملابسات هذه الصورة وسنعلن الموقف بشكل كلي".





وأضاف اشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محمد رمضان اكد لي انه التقط كما هائلا من الصور في هذا اليوم وانه كان في بلد عربي وليس اسرائيل ".





وتابع اشرف زكي:" نقابة المهن التمثيلية المصرية هي النقابة الوحيدة التي شطبت عضوا أعلن تطبيعه مع اسرائيل".





وتابع اشرف زكي:" محمد رمضان اكد لي انه فوجيء بجنسية الشخص الذي التقط معه صورة في الإمارات".





ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام





وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.





ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.





ومن المعروف أن الاعلامى الاماراتى حمد المزرعى يدعم اسرائيل وكان اخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.





وأعلن المزروعي قبل أيام عن وصوله إلى تل أبيب، بعد نحو شهر على إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل.





ونشر المزروعي عبر حسابه بموقع تويتر صورة له وخلفه تظهر طائرة عليها العلم الإسرائيلي، وكتب في تغريدة ثانية "تل أبيب".





وحقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 49 مليونا و652 ألف مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.





ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.





والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.





وتقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".





على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.





يُذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.





من جهة أخرى، تبدأ أحداث الدراما الاجتماعية "زلزال" الذي يُعرض يوميًا بداية من غد "الجمعة" قناة MBC مصر2، في تمام الثامنة مساءًا.





يطرح المسلسل حكاية محمد حربي كرامة، الناجي الوحيد من أسرة قضت تحت أنقاض البيت الذي سعى الأب لبنائه على مدى سنوات من العمل في الخارج.