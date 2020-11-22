علي جمعة للأزواج: قول لمراتك بحبك 5 مرات في اليوم زي الصلاة.. فيديو

نصح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الزوج أن يخبر زوجته بحبه باستمرار قائلا "قولها كل شوية بحبك".





وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن إخبار الزوج زوجته بحبه واجب عليه، لقوله تعالى (وقولوا للناس حَسَنا) منوها أن الزوجة والأولاد يندرجوا تحت لفظ الناس.





وأشار إلى أن ذكر الله أكبر من الصلاة، وفي هذا تعظيم للذكر وليس معناه ترك الصلاة والاكتفاء بالذكر، منوها أن قول الحسنى للناس مهم جدا ولذا قدم الله ذكرها قبل الصلاة في الآية الكريمة و"َقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ".





وأوضح، أن الغرب لما ابتدعوا ما يسمى بالجنتل مان، أي الرجل المهذب، وهو الذي يفتح باب السيارة لأي أنثى من أجل مساعدتها، فقد تكون ملابسها عائقا لركوب السيارة، وهو بفعله هذا يجعله تهتم بملابسها وطريقة ركوبها حتى لا تخبط رأسها في الباب مثلا.





وأشار إلى أن النبي الشريف كان يضع فخذه الشريف من أجل صعود السيدة صفية عليه لتأتي بالأشياء من أعلى، وفي هذا إظهار للحب من النبي لزوجاته.





وأكد أن الحب عطاء، وكثير من حالات الطلاق بسبب البخل في المشاعر ونحن نريد أن تتعلم الناس الكلام، ويقول الرجل لزوجته خمس مرات بحبك في اليوم، لأن الله ربط قول الحسنى بالصلاة في الآية و"َقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" والصلاة خمس مرات في اليوم.





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