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بين الناس

مواطنة تشكو من تحول ترعة بحلوان إلى مستودع قمامة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:39 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاثت مواطنة بمنطقة حلوان بموقع صدى البلد الاخبارى من تحول ترعة بشارع المزرعة بحلوان الى مستودع للقمامة.

تقول المواطنة فى شكواها: "اتقدم بشكوى لرئيس الوزراء ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فواد بخصوص الترعه الموجوده بشارع المزرعه بالملاءه بحلوان حيث انها اصبحت عباره عن "مقلب زباله" ومأوى للكلاب الضاله والحشرات والثعابين".

وتابعت انهم بسبب الترعة اصبحوا فى عزلة عن باقى المنطقه لوجود المخلفات والحيوانات النافقة بها.

واوضحت فى نص رسالتها ان كثير من المواطنين ماتوا غرقا بها، ومن الافضل ردمها حفاظا على الصحة والمنظر العام.

واضافت ان الكثير من سكان المنطقه مصابين بامراض كثيرة بسببها ومنها الميكروب الحلزونى بسبب التلوث الناتج عن تلك الترعة، واكدت انها ليس لها اهمية لانها في منطقه سكنية وليست زراعية".

واختتمت رسالتها قائلة: نحن نموت من الأمراض، ونخاف على اولادنا ويزيدنا الأمر سوء بعد جائحة كورونا.. اغيثونا فأنتم بالنسبة لنا الامل".


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